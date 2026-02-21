ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo impone un nuevo récord y hace historia en el futbol mundial

En una etapa donde la mayoría de los delanteros comienza a mostrar señales de declive, Cristiano Ronaldo ha conseguido lo impensado, convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 500 goles oficiales tras cumplir los 30 años.

Este registro rompe con las curvas de rendimiento habituales en el futbol de alto nivel, donde la pérdida de potencia y velocidad suele impactar directamente en la producción ofensiva entre los 29 y 32 años. Sin embargo, el atacante portugués ha mantenido un promedio superior a los 30 goles por temporada en ligas de máxima exigencia como LaLiga, Serie A, la Liga Saudí y la Premier League, además de su impacto constante en la UEFA Champions League.

Su transición de extremo en el Manchester United a delantero centro en el Real Madrid y posteriormente en todos los clubes en los que ha estado, permitió optimizar esfuerzos físicos y potenciar su capacidad de definición en el último tercio del campo.

¿Cómo se reparten los 500 goles de Cristiano Ronaldo después de los 30 años?

Desde que superó la barrera de las tres décadas, el delantero portugués firmó 162 goles con el Real Madrid, además de 101 anotaciones con la Juventus, donde se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar el centenar de tantos en la historia del club italiano.

Durante su segunda etapa con el Manchester United, sumó 27 goles pese al contexto deportivo adverso, mientras que con el Al-Nassr FC ya supera las 60 anotaciones entre liga local y competiciones asiáticas.

El impacto de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal tras cumplir 30 años

A nivel internacional, Ronaldo ha marcado cerca de 80 goles después de los 30, lo que representa más del 60% de su producción total con Portugal, consolidándose como el máximo goleador histórico de selecciones avalado por la FIFA.

Este rendimiento sostenido responde a una disciplina enfocada en la recuperación muscular, nutrición especializada y entrenamiento de bajo impacto, factores que le han permitido extender su longevidad competitiva y mantener su capacidad de definición, tanto en el juego aéreo como en remates de primera intención, con la mira puesta en conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a la Selección de Portugal.

