Barcelona vs Sevilla: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 28 de LaLiga

El FC Barcelona recibe este domingo 15 de marzo al Sevilla FC en la Jornada 28 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou a las 09:15 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto blaugrana llega como líder del torneo con 67 puntos tras 22 victorias, un empate y cuatro derrotas. Una victoria en casa le permitiría mantener distancia en la parte alta de la clasificación sobre el Real Madrid, que marcha segundo con 63 unidades.Por su parte, el Sevilla ocupa el lugar 14 con 31 puntos y busca sumar para alejarse de la zona baja.

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El cuadro andaluz atraviesa una racha de cinco partidos sin derrota en liga, con un triunfo y cuatro empates. En los antecedentes recientes, el Barcelona mantiene una racha amplia sin perder como local ante los sevillanos en el campeonato.

El partido llega además después del compromiso europeo de los culés frente al Newcastle en la UEFA Champions League, donde igualaron 1-1 en la ida de los octavos de final.