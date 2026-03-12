OFICIAL: Comisión Disciplinaria multa a los dos equipos más grandes del país, a horas de los partidos del fin de semana

A pocos días del inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Uruguayo, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer nuevas sanciones económicas para los dos clubes más grandes del país: Nacional y Atlético Peñarol, las multas responden a incidentes registrados en las tribunas durante los últimos partidos del torneo.

En el caso de Nacional, la sanción llegó después del partido disputado el pasado domingo en Las Piedras, donde el equipo dirigido por Jadson Viera cayó 3-1 ante Juventud de Las Piedras. Según el informe, los simpatizantes tricolores realizaron cánticos considerados violentos y desplegaron una bandera que superaba las dimensiones permitidas por el reglamento.

No es la primera sanción para el club tricolor en lo que va del año, durante la cuarta fecha del torneo, cuando Nacional perdió el clásico ante Peñarol por 1-0 en el Gran Parque Central, también recibió una multa por responsabilidad objetiva del club. El reporte de seguridad mencionó el uso de banderas de gran tamaño, pirotecnia, lanzamiento de proyectiles y determinados cánticos en las tribunas.

Por su parte, Peñarol también fue sancionado tras su último partido de liga, el equipo dirigido por Diego Aguirre empató 1-1 frente a Danubio Fútbol Club en el estadio Campeón del Siglo, encuentro en el que la Comisión Disciplinaria registró cánticos violentos por parte de la parcialidad aurinegra.

¿Cuánto pagará Nacional y Peñarol tras las sanciones de la AUF?

Nacional deberá pagar una multa de 35 Unidades Reajustables, lo que equivale aproximadamente a 64.367,80 pesos uruguayos. La sanción responde a los incidentes reportados en el encuentro frente a Juventud.

Peñarol, en tanto, recibió una multa de 25 Unidades Reajustables, que representan cerca de 47.775 pesos uruguayos. La medida corresponde a lo ocurrido durante el empate ante Danubio.

Para el conjunto aurinegro se trata de la cuarta sanción en la temporada, una de las multas más altas se produjo en el partido frente a Deportivo Maldonado, cuando el club debió abonar 150 UR (alrededor de 277.774 pesos uruguayos) tras el lanzamiento de proyectiles al campo de juego que provocó la interrupción del encuentro por varios minutos.

Partidos de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de Uruguay

Este fin de semana, entre el viernes 13 y el lunes 16 de marzo, se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Uruguayo.

Los encuentros programados para la jornada son:



Nacional vs. Wanderers

Albion vs. Peñarol

Boston River vs. Racing

Cerro vs. Progreso

Central Español vs. Cerro Largo

Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting

Liverpool vs. Montevideo City Torque

Danubio vs. Juventud

La jornada marcará el inicio de una nueva semana de competencia en el torneo uruguayo, en medio de un contexto donde las sanciones disciplinarias han sido constantes para varios clubes en las primeras fechas del campeonato.

