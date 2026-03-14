El ex jugador del Chelsea que SUENA para ser el nuevo DT de Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey continúan en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Doménec Torrent en pleno Clausura 2026. En medio del proceso para encontrar a su próximo entrenador, el nombre del brasileño Filipe Luís comenzó a circular como una de las opciones que la directiva regiomontana tendría en el radar para el siguiente torneo.

Diversos reportes desde Brasil señalan que el club regiomontano habría realizado un primer acercamiento para conocer la situación del ex entrenador del Flamengo, quien se encuentra libre luego de su sorpresiva salida del conjunto carioca hace algunas semanas, la posibilidad ha generado expectativa, aunque su llegada a la Liga BBVA MX luce complicada.

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Filipe Luís dirigió al Flamengo desde 2024 y en ese periodo logró varios títulos que lo colocaron como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en Sudamérica. Durante su gestión consiguió campeonatos importantes tanto a nivel local como internacional, lo que aumentó su perfil en el mercado de entrenadores.

A pesar del interés, versiones cercanas al estratega indican que su prioridad estaría lejos del futbol mexicano. El brasileño analizaría tomarse un periodo de descanso antes de buscar una oportunidad en el futbol europeo para la temporada 2026-2027.

Además, esta no es la primera ocasión en que su nombre aparece vinculado con la Liga MX. En meses anteriores también surgieron rumores que lo colocaban como posible candidato para dirigir al América, aunque las conversaciones no avanzaron.

¿Por qué salió Filipe Luís de Flamengo?

La salida del entrenador brasileño sorprendió en el futbol sudamericano. A pesar de los resultados positivos, el club decidió poner fin a su ciclo a inicios de marzo, una decisión que tomó por sorpresa a gran parte del entorno del equipo.

Durante su etapa como técnico del Flamengo, Filipe Luís consiguió una etapa muy exitosa. En dos años ganó el Brasileirao, la Copa de Brasil, la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores. También llevó al equipo a disputar la final de la Copa Intercontinental y alcanzó los cuartos de final del Mundial de Clubes.

De acuerdo con reportes de la prensa deportiva en Brasil, durante las negociaciones para renovar su contrato, surgió un episodio que habría generado tensión en la directiva. Diversas versiones señalan que el entrenador sostuvo reuniones con el Chelsea mientras se discutía su continuidad.

Aunque el técnico habría optado por permanecer en el club en ese momento, los mismos reportes indican que ese acercamiento no cayó bien dentro de la dirigencia. Con el paso de las semanas y una racha irregular de resultados en el inicio de año, el margen de confianza se redujo y la relación terminó por romperse.

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Rayados también analiza a otro DT que ya fue finalista de la Liga BBVA MX

Mientras continúa la búsqueda del nuevo entrenador, Nicolás Sánchez se mantiene al frente del equipo como técnico interino. El ex defensor asumió el cargo tras la salida de Torrent y dirige al plantel mientras la directiva define al nuevo estratega.

En paralelo, otro nombre que aparece entre las opciones del club es el de Martín Anselmi. El entrenador argentino, que fue finalista de la Liga BBVA MX con Cruz Azul, actualmente vive un momento complicado en el futbol brasileño con el Botafogo, por malos resultados.

Ante ese escenario, un posible regreso al futbol mexicano no se descarta. La directiva de Rayados analiza varias alternativas antes de tomar una decisión definitiva para el banquillo rumbo al Apertura 2026.