La barrida que Arturo Vidal le hizo al cantante Rauw Alejandro

El partido tuvo una amplia diferencia en algún momento de la segunda mitad. Radamel Falcao volvió a anotar a los 72 minutos, con un tiro cruzado al poste izquierdo de la portería defendida por su compatriota René Higuita.

El brasileño Gabriel daría la esperanza para el equipo Ronaldinho a los 75 minutos tras hacer una mágica jugada con fintas incluidas que firmaría con un golazo; el arquero francés, Sébastien Frey no pudo hacer nada al respecto.

Con esto, el marcador parcial se pondría 11 por 8 en favor de Roberto Carlos y compañía.

Chad Ochocinco anotó 2 goles y dio una asistencia | The Beautiful Game

A diez minutos del final, Chad Ochocinco, ex receptor de los Cincinnati Bengals de la NFL, anotaría su segundo tanto de la noche desde los once pasos para ampliar la ventaja del cuadro azul.

Rauw Alejandro quiso ‘hacer de las suyas’ por la banda izquierda, sin embargo, ‘El Rey’ Arturo evitó el centro por parte del reggaetonero puertoriqueño. En ese mismo tiro de esquina, Kevin Kurányi acotaría la diferencia a tan solo un gol tras rematar el cento de Ochocinco.