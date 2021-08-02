Basquetbol Olímpico Varonil, cuartos de final en Tokyo 2020

Los cuartos de final del baloncesto olímpico varonil han quedado definidos. El equipo de Estados Unidos se encuentra bajo la presión de ganar el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, por el arsenal que llevó a la contienda. Desafortunadamente, para su causa, desde el inicio se han visto vulnerables.

Desde Atenas 2004 la selección estadounidense ha perdido sus primeros partidos en justas veraniegas, ahora que se enfrenta a la selección española, liderada por Ricky Rubio, deberá apretar para poder soñar con la presea dorada, la cual no pierde desde Beijing 2008.

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¿Cuándo se juega y horario de Estados Unidos VS España?

Sede:

Saitama Super Arena

Horario:

11:40 de la noche, hora del centro de México.

El básquetbol olímpico en la categoría masculina en esta edición de los Juegos Olímpico de Tokyo 2020 entran en etapa final de la fase de grupos. Para esta cita olímpica hubo un cambio de formato que modifica el panorama.

El cambio de formato en basquetbol varonil en Tokio 2020

De los dos grupos con seis equipos de las ediciones previas, donde los cuatro mejores de cada uno se clasificaban a cuartos.

Ahora en Tokyo 2020 son tres grupos de cuatro equipos, accediendo los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros.

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Los primeros en enfrentarse son: Eslovenia ante Alemania, donde el equipo que lidera Luka Doncic, estrella de la NBA, busca seguir haciendo historia en esta justa, pues es su debut. El siguente encuentro es el ya mencionado del conjunto de las Barras y las Estrellas ante La Furia.

Enseguida un duelazo europeo, entre Italia y Francia (3:20 AM) y los cuartos de final cierran con Argentina viéndose las caras ante Australia.

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