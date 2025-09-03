¿Nuevo récord? Bayern Munich podría romper récord de asistencia en la Bundesliga

El Bayern Múnich Femenino está por hacer su debut de la temporada en el Allianz Arena, partido en el que se enfrentarán al Bayer Leverkusen y en el que se espera que hagan historia.

Te puede interesar: MALAS NOTICIAS: Mexicano en la Premier League podría perder su lugar

El club bávaro dio a conocer a través de redes sociales que han vendido más de 50 mil boletos para dicho partido, por lo que se espera un nuevo récord en la Frauen Bundesliga.

Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025

El récord que podría romper el Bayern Munich Femenino

Esta cifra no solo eclipsa cualquier marca previa del club, sino que establece un nuevo récord en la liga femenina alemana, superando ampliamente el tope anterior de 38,365 espectadores, registrado en un encuentro entre el Köln y Eintracht Frankfurt en abril de 2023.

El Bayern Femenino ha cerrado festividad: una venta de entradas que supera en 20 veces la capacidad habitual de su sede en el campus del club (unos 2,500 espectadores), reflejo del fervor generado tras una temporada brillante, en la que lograron el doblete (liga y copa) y conquistaron la Supercopa, además de clasificarse hasta los cuartos de final de la pasada edición de la Champions League.

Las expectativas de llenar el Allianz Arena, con capacidad para más de 75 000 personas, parecen sólidas, convirtiendo este debut en un acontecimiento histórico que tiene incluso a las futbolistas con emoción doble de poder arrancar frente a su gente.

Este hito destaca el creciente vínculo entre el equipo femenino y su afición, y subraya el salto cualitativo en visibilidad y respaldo que está experimentando el futbol femenino en Alemania.

Además de esto, abre la puerta a una posibilidad real de que el Bayern Munchen Femenino pueda jugar de forma más recurrente en el Allianz Arena, casa del equipo varonil, en lugar de su sede en el campus del club, por lo que los aficionados podrían disfrutar de su equipo en un recinto de importancia mundial.

Los récords de asistencia de la Bundesliga Femenina

A pesar de que no se ha disputado el partido entre el Bayern y el Leverkusen, la liga alemana ya se prepara para un nuevo récord histórico, con lo que dejarían en segundo lugar el conseguido en abril de 2023, cuando el Colonia recibió el Eintracht Frankfurt frente a más de 38 mil aficionados. Antes de esto, algunos registros multitudinarios se volvieron a dar con el Colonia y con el Bayern, pues en marzo del año pasado disputaron un partido frente a 35 mil personas.

Te puede interesar: Es campeón del mundo, deja la Serie A y llega al Marsella de la Ligue 1

También en la temporada pasada, específicamente en abril, fue un Frankfurt frente a Bayern en el que hubo 30,500 aficionados en la grada, confirmando el crecimiento del interés de la gente alemana en el futbol femenil.

