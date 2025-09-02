MALAS NOTICIAS: Mexicano en la Premier League podría perder su lugar
La probable llegada del lateral derecho español Alex Jiménez al Bournemouth, afectaría de manera directa al mexicano Julián Araujo, ya que sería su competencia
Álex Jiménez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bournemouth, según informaciones que se han intensificado en las últimas 48 horas. Fuentes especializadas apuntan a que el acuerdo podría cerrarse como una cesión con opción de compra (y en determinadas circunstancias obligación), en una operación valuada en torno a 2–3 millones de euros, lo que explicaría la rapidez con la que ambos clubes están acelerando las conversaciones.
¿Qué perfil tiene Alex Jiménez?
El lateral derecho español jóven, de perfil ofensivo y con pasado reciente en el AC Milan encaja en el perfil que busca Andoni Iraola para ampliar alternativas por la banda derecha. Jiménez, de 20 años y con experiencia en el fútbol italiano, aporta profundidad física y recorrido, características que pueden complementar o competir directamente con lo que ofrece Julián Araujo en el carril derecho.
¿Cuál sería la lucha entre Julián Araujo y Alex Jiménez por la lateral derecha del Bournemouth?
La llegada de Jiménez obligaría a replantear a corto plazo la gestión de minutos en esa demarcación. Araujo, fichado por Bournemouth la temporada pasada y ya integrado en la plantilla, cuenta con ventaja por su adaptación al club y conocimiento del vestuario, pero se vería sometido a una competencia más exigente que podría traducirse en rotación más frecuente, partidos como lateral puro y partidos como carrilero en un sistema de tres defensas según la necesidad táctica del entrenador español para mantener a ambos activos. Esta mayor competencia puede servir tanto para elevar el rendimiento individual de Araujo como para forzar una mejora en su versatilidad.
También hay factores extradeportivos a considerar: la disciplina y el estado físico. En semanas recientes Bournemouth sufrió episodios de sanciones y bajas que afectaron el carril derecho, lo que explica el interés en reforzar la posición; tener a Jiménez sería una respuesta directa a la necesidad de fondo de plantilla. Para Araujo, esto puede ser un recordatorio de la importancia de mantener consistencia y adaptabilidad para conservar minutos y pelear por la titularidad.
