deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Nota

MALAS NOTICIAS: Mexicano en la Premier League podría perder su lugar

La probable llegada del lateral derecho español Alex Jiménez al Bournemouth, afectaría de manera directa al mexicano Julián Araujo, ya que sería su competencia

Bournemouth
Bournemouth uniforme Premier Michael B Jordan
Herminio Fernández
Premier League
Compartir

Álex Jiménez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bournemouth, según informaciones que se han intensificado en las últimas 48 horas. Fuentes especializadas apuntan a que el acuerdo podría cerrarse como una cesión con opción de compra (y en determinadas circunstancias obligación), en una operación valuada en torno a 2–3 millones de euros, lo que explicaría la rapidez con la que ambos clubes están acelerando las conversaciones.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO MUNDIAL! Hacen OFICIAL la tercera transferencia más cara de la HISTORIA

Mexicanos en el viejo continente | HDP: Hijos de la Pasión

¿Qué perfil tiene Alex Jiménez?

El lateral derecho español jóven, de perfil ofensivo y con pasado reciente en el AC Milan encaja en el perfil que busca Andoni Iraola para ampliar alternativas por la banda derecha. Jiménez, de 20 años y con experiencia en el fútbol italiano, aporta profundidad física y recorrido, características que pueden complementar o competir directamente con lo que ofrece Julián Araujo en el carril derecho.

¿Cuál sería la lucha entre Julián Araujo y Alex Jiménez por la lateral derecha del Bournemouth?

La llegada de Jiménez obligaría a replantear a corto plazo la gestión de minutos en esa demarcación. Araujo, fichado por Bournemouth la temporada pasada y ya integrado en la plantilla, cuenta con ventaja por su adaptación al club y conocimiento del vestuario, pero se vería sometido a una competencia más exigente que podría traducirse en rotación más frecuente, partidos como lateral puro y partidos como carrilero en un sistema de tres defensas según la necesidad táctica del entrenador español para mantener a ambos activos. Esta mayor competencia puede servir tanto para elevar el rendimiento individual de Araujo como para forzar una mejora en su versatilidad.

También hay factores extradeportivos a considerar: la disciplina y el estado físico. En semanas recientes Bournemouth sufrió episodios de sanciones y bajas que afectaron el carril derecho, lo que explica el interés en reforzar la posición; tener a Jiménez sería una respuesta directa a la necesidad de fondo de plantilla. Para Araujo, esto puede ser un recordatorio de la importancia de mantener consistencia y adaptabilidad para conservar minutos y pelear por la titularidad.

Te puede interesar: Premier League: Liverpool rompe el mercado y paga cifra récord por Alexander Isak

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Pep Guardiola campeón Premier League Manchester City.jpg
Premier League
Pep Guardiola seguirá siendo el técnico del Manchester City
Thomas Tuchel fue despedido por el Chelsea
Premier League
Video: Así fue el despido de Thomas Tuchel del Chelsea
gol jimenez.png
Premier League
VIDEO: El golazo desde fuera del área de Raúl Jiménez en Premier League ante el Newcastle
Raúl Jiménez gol al Liverpool
Premier League
El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool ¡Para que van Dijk lo tenga bien presente!
Raúl Jiménez gol Wolves vs Manchester City
Premier League
¡Golazo de Raúl Jiménez al Manchester City, en VIDEO!
poster_f8fccb41d6e647a89eedec8a9ca26338.jpg
Premier League
Timo Werner debuta con gol a los 3 minutos
Raúl Jiménez
Premier League
El video de Raúl Jiménez con el que convence a la Juventus y Cristiano Ronaldo
calles.png
Premier League
¡Aficionados de Liverpool salieron a las calles a celebrar el título de Premier League!
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
Premier League
¡El emotivo video del Liverpool tras ser campeón de la Premier League!
poster_be39bb0d9264495ea7211e7dbec00b6e.jpeg
Premier League
¡El Chelsea le dice adiós al Liverpool!
×
×