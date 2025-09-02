MALAS NOTICIAS: Mexicano en la Premier League podría perder su lugar

Álex Jiménez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bournemouth, según informaciones que se han intensificado en las últimas 48 horas. Fuentes especializadas apuntan a que el acuerdo podría cerrarse como una cesión con opción de compra (y en determinadas circunstancias obligación), en una operación valuada en torno a 2–3 millones de euros, lo que explicaría la rapidez con la que ambos clubes están acelerando las conversaciones.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO MUNDIAL! Hacen OFICIAL la tercera transferencia más cara de la HISTORIA

Mexicanos en el viejo continente | HDP: Hijos de la Pasión

¿Qué perfil tiene Alex Jiménez?

El lateral derecho español jóven, de perfil ofensivo y con pasado reciente en el AC Milan encaja en el perfil que busca Andoni Iraola para ampliar alternativas por la banda derecha. Jiménez, de 20 años y con experiencia en el fútbol italiano, aporta profundidad física y recorrido, características que pueden complementar o competir directamente con lo que ofrece Julián Araujo en el carril derecho.

¿Cuál sería la lucha entre Julián Araujo y Alex Jiménez por la lateral derecha del Bournemouth?

La llegada de Jiménez obligaría a replantear a corto plazo la gestión de minutos en esa demarcación. Araujo, fichado por Bournemouth la temporada pasada y ya integrado en la plantilla, cuenta con ventaja por su adaptación al club y conocimiento del vestuario, pero se vería sometido a una competencia más exigente que podría traducirse en rotación más frecuente, partidos como lateral puro y partidos como carrilero en un sistema de tres defensas según la necesidad táctica del entrenador español para mantener a ambos activos. Esta mayor competencia puede servir tanto para elevar el rendimiento individual de Araujo como para forzar una mejora en su versatilidad.

También hay factores extradeportivos a considerar: la disciplina y el estado físico. En semanas recientes Bournemouth sufrió episodios de sanciones y bajas que afectaron el carril derecho, lo que explica el interés en reforzar la posición; tener a Jiménez sería una respuesta directa a la necesidad de fondo de plantilla. Para Araujo, esto puede ser un recordatorio de la importancia de mantener consistencia y adaptabilidad para conservar minutos y pelear por la titularidad.

Te puede interesar: Premier League: Liverpool rompe el mercado y paga cifra récord por Alexander Isak