Es campeón del mundo, deja la Serie A y llega al Marsella de la Ligue 1

El mercado de fichajes en Europa cerró con una noticia que sacudió tanto a Italia como a Francia: Benjamin Pavard dejó al Inter de Milán para convertirse en nuevo jugador del Olympique de Marsella en la Ligue 1.

El defensor francés llega en calidad de cedido, con opción de permanencia, en un movimiento que marca uno de los últimos grandes traspasos del verano.

Pavard, del Scudetto al regreso a su país

El Inter de Milán anunció oficialmente la salida del jugador nacido en 1996, quien desde su llegada en 2023 se consolidó como titular indiscutible en la zaga “nerazzurra”.

Pavard fue parte del equipo que conquistó el Scudetto en Italia y del plantel que alcanzó la final de la Liga de Campeones en 2025, logros que lo colocaron como una pieza clave en la defensa interista.

Ahora, el francés tendrá la oportunidad de volver a su país para defender los colores del Marsella, uno de los clubes más históricos de la Ligue 1. La operación incluye una cesión con opción de continuar, lo que permitirá al jugador y al club evaluar su futuro tras esta temporada.

Para la afición del Marsella, la llegada de Pavard representa un refuerzo de lujo. Su experiencia en la Serie A, la Bundesliga y en grandes torneos europeos lo convierte en un central capaz de aportar jerarquía y solidez en momentos clave.

Inter responde con Manuel Akanji

La directiva del Inter no tardó en moverse para cubrir la baja del francés. El club cerró la cesión del suizo Manuel Akanji, defensor que militó las últimas tres temporadas en el Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola.

El acuerdo incluye una obligación de compra si se cumplen ciertas condiciones durante la temporada, lo que asegura al Inter una solución a mediano plazo.

El central zurdo, de 30 años, tuvo la posibilidad de firmar con el Milan, eterno rival del conjunto interista, pero optó por la oferta ‘nerazzurra’ motivado por la posibilidad de jugar la Liga de Campeones.

Con este movimiento, el Inter mantiene competitiva su defensa de cara a los retos europeos y domésticos, mientras Pavard inicia un nuevo capítulo en Francia con la ilusión de brillar en el Velódromo dentro de la Ligue 1.