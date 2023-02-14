Partidos de la UEFA Champions League | Octavos de Final

La Champions League reanuda su actividad con los Octavos de Final. Luego de dos meses de espera, llega la ronda de eliminatorias en el torneo de la UEFA, instancia a la que avanzaron el Napoli, Liverpool, Porto, Club Brujas, Bayern Munich, Inter, Tottenham, Frankfurt, Chelsea, Milan, Real Madrid, RB Leipzig, Manchester City, Borussia Dortmund, Benfica y París Saint-Germain.

Este martes 14 de febrero, los equipos con compromiso son el PSG, Bayern, Milan y Tottenham. El equipo dirigido por Christophe Galtier recibe en el Parque de los Príncipes al conjunto de los Bávaros.

Por su parte, el Milan se mide al Tottenham en la cancha de San Siro para poner en marcha los encuentros de Ida de los Octavos de Final de la competencia.

El equipo liderado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, busca sacar la ventaja aprovechando su estancia como locales teniendo el recuerdo de una Final perdida contra la escuadra de Munich en 2020.

En el otro cruce, el Milan ha regresado a los Octavos de Final de la Champions League luego de nueve años de no lograrlo. Mientras que los Spurs tienen la baja de Hugo Lloris y Rodrigo Bentancur, quienes se encuentran lesionados.

El guardameta del equipo de la Premier League es baja entre seis y ocho semanas. Para el jugador de Uruguay, las noticias son peores, pues se pierde el resto de la temporada por una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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Octavos de Final de la Champions League

Entre otros partidos correspondientes a la Ida de los Octavos de Final, el Club Brujas tiene como rival al Benfica en el Estadio Jan Breydel, Borussia Dortmund se enfrenta al Chelsea en el Signal Iduna Park, el Real Madrid visita al Liverpool en Anfield, Frankfurt recibe al Napoli, el Manchester City juega como visitante ante el RB Leipzig y el Inter se mide al Porto.

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