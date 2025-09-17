Bayern Munich 0-0 Chelsea: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 17 de septiembre, partido de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025; marcador ONLINE
El Bayern Munich se enfrenta ante el cuadro del Chelsea en duelo de la Jornada 1 de la Champions League, resultando uno de los juegos con más expectativas en los albores del torneo más prestigoso.
Chelsea in Munich 👀#UCL pic.twitter.com/S5a4oXRZx2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025
Tras la victoria del Real Madrid frente el Olympique de Marsella , el Estadio Allianz Arena, casa del Bayern Munich, se prepara para enfrentar esta noche en la Jornada 1 de la Champions League al competitivo equipo de Chelsea, juego que entre toda la baraja de cotejos, luce de los más interesantes.
Te puede interesar: Memo Ochoa, humillado por su nuevo equipo: esto fue lo que pasó en su debut con el AEL Limassol de Chipre
Ambos equipos llegan con aspiraciones de llegar lo más lejos posible y con plantillas renovadas, listos para comenzar un camino triunfador en esta nueva temporada 2025-2026, que además antecede la Copa del Mundo del 2026.
El Bayern, dirigido por el ex jugador Vincent Kompany, pasa por un momento brillante contando: cinco victorias consecutivas en la Bundesliga, con 18 goles a favor y apenas 2 en su contra.
Con Harry Kane como referente ofensivo (8 goles en 5 partidos), y acompañado por Luis Díaz y Michael Olise, la escuadra alemana busca imponer su ritmo y estilo desde el primer minuto.
En cierta ventaja para el Chelsea, son las ausencias de Musiala y Davies por parte del equipo del Bayern.
El Chelsea de Enzo Maresca vuelve a la Champions League tras conquistar el Mundial de Clubes de hace un par de meses. Aunque viene de empatar ante Brentford, el equipo blue, ha mostrado su peligrosidad con Cole Palmer y Pedro Neto como piezas clave. No contarán con Estevão.
Bayern vs Chelsea partido en vivo Champions League Jornada 1 | 17 de septiembre
Inicia el partido Bayern vs Chelsea
Anpfiff, #packmas, let’s goooooo!— FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025
✨ 1‘ | #FCBCHE | 0:0 ✨ pic.twitter.com/qVEJpuAeNI
Los antecedentes históricos de Bayern vs Chelsea
El Chelsea tiene un dominio histórico y así lo expone el sitio web de Champions League , al recordar que en enfrentamientos persisten tres victorias del Chelsea por una de Bayern más empate.
En esos cinco juegos, 13 han sido marcados por el Chelsea y otros ocho fueron anotados por los alemanes que en casa buscan revertir los antecedentes.
Antecedentes en Champions League Bayern vs Chelsea
En los juegos históricos de Champions, el equipo del Bayern ganó en la vuelta de octavos de Final del 2019-2020, por marcador de 4-1.
En tanto que la ida que fue en Stamford Bridge, Bayern ganó por 3-0 para lavarse esa serie por un 7-1 aplastante.
En la campaña 2011-2012, se recuerda como si fuera ayer esa Final, en la que Chelsea se impuso en penales tras un empate a un gol.
Previamente están los Cuartos de Final del 2004-2005, donde Chelsea avanzó a Semifinales al ganar la serie por marcador de 6-5.
Listo Luis Díaz para el juego ante Chelsea
𝙇𝙐𝘾𝙃𝙊 – Vor seinem ersten #UCL-Spiel für uns! 🇨🇴 pic.twitter.com/WykzI2I7qy— FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025
El escenario listo para el Bayern vs Chelsea
✨🌱🌱🌱✨— FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025
🌱🌱⚽️🌱🌱
🌱⚽️🌱⚽️🌱
✨🌱🌱🌱✨ pic.twitter.com/bckRezG9bL
Este es el 11 titular de Bayern para enfrentar a Chelsea
Bayern Múnich (4-2-3-1)
DT: Vincent Kompany
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
- Medios: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Michael Olise
- Delanteros: Serge Gnabry, Luis Díaz
- Centrodelantero: Harry Kane
𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk— FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025
El vestidor del Chelsea, listo para el compromiso de Champions League
Llegan los jugadores argentinos al Allianz Arena para el juego de Champions League
Este es el 11 titular de Chelsea para enfrentar a Bayern
Chelsea FC (4-2-3-1)
DT: Enzo Maresca
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
- Medios: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer
- Delanteros: Pedro Neto, João Pedro
- Media punta: Alejandro Garnacho
Your Champions League Chelsea. 🌟 pic.twitter.com/3QZQmaiSKI— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2025