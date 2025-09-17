Bayern Munich 0-0 Chelsea: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 17 de septiembre, partido de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025; marcador ONLINE

Tras la victoria del Real Madrid frente el Olympique de Marsella , el Estadio Allianz Arena, casa del Bayern Munich, se prepara para enfrentar esta noche en la Jornada 1 de la Champions League al competitivo equipo de Chelsea, juego que entre toda la baraja de cotejos, luce de los más interesantes.

Ambos equipos llegan con aspiraciones de llegar lo más lejos posible y con plantillas renovadas, listos para comenzar un camino triunfador en esta nueva temporada 2025-2026, que además antecede la Copa del Mundo del 2026.

El Bayern, dirigido por el ex jugador Vincent Kompany, pasa por un momento brillante contando: cinco victorias consecutivas en la Bundesliga, con 18 goles a favor y apenas 2 en su contra.

Con Harry Kane como referente ofensivo (8 goles en 5 partidos), y acompañado por Luis Díaz y Michael Olise, la escuadra alemana busca imponer su ritmo y estilo desde el primer minuto.

En cierta ventaja para el Chelsea, son las ausencias de Musiala y Davies por parte del equipo del Bayern.

El Chelsea de Enzo Maresca vuelve a la Champions League tras conquistar el Mundial de Clubes de hace un par de meses. Aunque viene de empatar ante Brentford, el equipo blue, ha mostrado su peligrosidad con Cole Palmer y Pedro Neto como piezas clave. No contarán con Estevão.