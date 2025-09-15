Memo Ochoa, humillado por su nuevo equipo: esto fue lo que pasó en su debut con el AEL Limassol de Chipre

Memo Ochoa fue humillado por el AEL Limassol al dejarlo fuera de su primera convocatoria en la liga de Chipre, la cual es reconocida por la UEFA, pero no está en el Top de las más prestigiosas . El mexicano no tuvo su debut de ensueño este fin de semana, por lo que deberá esperar a los próximos partidos para por fin disputar un juego tras 4 meses sin hacerlo.

El arquero fue presentado oficialmente con su nuevo equipo el viernes 12 de septiembre a través de un video, en el que se le muestra con su mítico número 13, el cual adoptó tras el Mundial de Brasil 2014. Debido a lo anterior y porque no está en forma, Limassol optó por no considerarlo para el encuentro ante Ethnikos Achnas. Conoce al portero que pudo ser mejor que Memo, pero se dedicó a la comedia .

@yosoy8a Memo Ochoa fue humillado por el AEL Limassol al no convocarlo para jugar la liga de Chipre

¿Cómo le fue al AEL Limassol en la liga de Chipre sin Memo Ochoa?

Memo Ochoa no fue considerado por el AEL Limassol en la tercera jornada de la liga de Chipre, en la que el equipo empató en casa 2-2 contra Ethnikos Achnas, resultado que le dio un punto a club para seguir escalando posiciones en la Tabla General.

TE PUEDE INTERESAR:



Limassol FC actualmente se ubica en la séptima posición con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y el mismo número de derrotas en la Temporada 2025-2026.

¿Cuándo podría ser el debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol?

Memo Ochoa podría debutar en la fecha 4 de la liga de Chipre, cuando el AEL Limassol visite a Omonia el lunes 22 de septiembre. No obstante, se espera que el guardameta pise por primera vez una cancha como local, por lo que sería hasta el sábado 27 del mismo mes al recibir a Akritas Chlorakas.

Cabe mencionar que aún se desconoce a fecha exacta en la que el mexicano haga su debut, pues aún no hay información oficial sobre ello. Además. Ochoa deberá ponerse a ritmo, tras no jugar durante 4 meses y permanecer sin equipo por más de 60 días.