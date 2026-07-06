Bélgica vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, HOY lunes 6 de julio; marcador online

El único anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sale a escena en busca de dar la cara por la Concacaf y meterse entre los ochos mejores combinados del certamen internacional. Duelo sumamente parejo y que ligeramente pinta un poco a favor del cuadro de las Barras y las Estrellas.

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Los pupilos de Mauricio Pochettino llegan de ganar por 2-0 contra Bosnia en la pasada ronda, mientras que, The Red Devils sufrió en demasía para ganarle en tiempo extra a Senegal. Lo perdía 0-2 con menos de 10 minutos en el tiempo regular contra los Leones de Teranga y tuvo que llegar Romelu Lukaku para darle la vuelta a las cosas.

Alineación de los Estados Unidos

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros

Alineación de Bélgica