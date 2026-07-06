OFICIAL: TV Azteca transmitirá el partido Marruecos vs Francia de los cuartos de final del Mundial 2026™

Todo listo para los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la afición mexicana tendrá un asiento de primera fila para uno de los choques más electrizantes del torneo. Este jueves 9 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), TV Azteca transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS el épico enfrentamiento entre Francia y Marruecos, una batalla que promete paralizar al planeta y que revivirá la semifinal de la gran final de hace cuatro años.

México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

Francia: El gigante europeo busca el tricampeonato en semifinales

El cuadro de Les Bleus se presenta en esta instancia tras superar una aduana sumamente física, donde tuvo que esforzarse al máximo para firmar una ajustada victoria de 1-0 ante Paraguay en los octavos de final. Aunque su ataque repleto de estrellas resolvió con facilidad la fase anterior, el combinado galo ha demostrado que también sabe sufrir en duelos de eliminación directa.

Los dirigidos por Didier Deschamps, quien hará historia al igualar el récord de 25 partidos dirigidos en fases finales de una fiesta mundialista, ostentan una impresionante racha de 12 partidos oficiales sin conocer la derrota (11 victorias y 1 empate), sumando además siete triunfos consecutivos. Si logran ligar la octava victoria al hilo, algo que no consiguen desde 2004, Francia se convertirá en apenas la tercera selección en la historia del futbol en alcanzar tres semifinales mundialistas de forma consecutiva. Sin embargo, el éxito no está garantizado: tres de las seis derrotas de Francia en el evento mundialista durante este siglo han sido precisamente ante rivales africanos.

TE PUEDE INTERESAR:



Marruecos: Por la revancha histórica y otra hazaña africana

En la otra esquina aparecen los implacables Leones del Atlas, quienes vienen de dar una auténtica exhibición de contundencia al vapulear 3-0 a la coanfitriona Canadá con apenas cuatro remates a puerta en los octavos de final. El conjunto marroquí presume ser el responsable de las dos únicas ocasiones en que un equipo de su continente se mantiene invicto en sus primeros cinco compromisos de una misma Copa Mundial de la FIFA™.

Con una sólida racha de diez partidos invictos (7 victorias y 3 empates) desde la final de la Copa Africana de Naciones, Marruecos saldrá al campo con sed de revancha tras haber caído ante Francia en su sexto partido de Qatar 2022. De dar la sorpresa, se meterían por segunda vez en su historia entre los cuatro mejores del certamen. ¡Prepara tu pantalla porque este partidazo se vive con los mejores narradores a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes!

