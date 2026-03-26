Benfica es multado por la UEFA por racismo de sus aficionados en duelo contra el Real Madrid

Luego de revisar el caso, la UEFA ha confirmado que el cuadro portugués del Benfica ha sido multado, por los actos racistas en el duelo que tuvieron por la ronda de Playoffs de la Champions League ante el Real Madrid, donde el delantero brasileño, Vinícuis Júnior recibió insultos por parte de Gianluca Prestianni.

Por el momento, el organismo rector del futbol europeo, ha confirmado que la investigación sobre Gianluca Prestianni, todavía sigue en curso, mientras que la resolución sobre la mala conducta de sus aficionados en el duelo disputado en Lisboa, ya fue dado a conocer.

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¿Cuál es la multa que ha recibido el Benfica?

De acuerdo con lo publicado por la UEFA, el Benfica recibió una multa de 40 mil euros, esto por los cánticos y gestos prohibidos de dos aficionados del cuadro portugués, también se ha dado un plazo de prueba para que no sea cerrada una parte del Estadio da Luz para albergar un duelo de una competencia europea.

Es importante mencionar, que el Benfica ya había tomado la decisión de suspender a cinco de sus aficionados, los cuales estaban siendo investigados por tener conductas racistas dentro de sus tribunas.

¿Qué se vivió durante el partido?

El duelo entre Benfica y el Real Madrid, tuvo que ser suspendido por varios minutos, luego de que el delantero brasileño, le informó al central que Gianluca Prestianni lo había llamado ‘mono’, aunque la acusación fue negada. Sin embargo, Vinícuis Júnior marcó gol y lo fue a celebrar frente a los seguidores portugueses.

Sin embargo, Gianluca Prestianni fue suspendido por para UEFA para disputar el juego de vuelta ante el Real Madrid, donde el cuadro del Benfica perdió y quedó fuera de la Champions League por un marcador global de 3-1.

