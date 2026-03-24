Pocos recordaban que este héroe de la Champions League antes fue un crack de Toluca

Mientras que se habla de lo que ganaba Antonio Mohamed antes, Toluca extraña a un jugador que supo brillar en la institución y que ahora fue el héroe de la UEFA Champions League. Aunque muchos añoran su presencia en los Diablos Rojos, muchos aficionados del futbol no recuerdan que este crack de la UCL antes jugó en la Liga BBVA MX.

Así como hubo un jugador que salió por la puerta de atrás de Toluca y brilla en Pumas, también hay un futbolista que se marchó por mucho dinero desde los Diablos Rojos y ha sido un héroe en su equipo recientemente. Se trata de Maxi Araújo, el lateral izquierdo que brilló en la Liga MX entre enero de 2020 y agosto de 2024 (tanto en los bicampeones como en Puebla).

Maxi Araújo, el héroe de Sporting Club Portugal en la Champions League

El lateral izquierdo que hoy tiene 26 años fue el autor del cuarto gol (el de la victoria) en la revancha entre el Sporting Club de Lisboa y el Bodo Glimt en los octavos de final de la UEFA Champions League. Finalmente fue un 5-0 final y un 5-3 global que le permitió al equipo portugués avanzar a la siguiente ronda, a los cuartos de final del torneo de clubes más importante del mundo.

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Maxi Araújo y un paso fugaz que le dejó millones de euros a Toluca

Aunque apenas jugó 64 partidos entre enero de 2023 y agosto de 2024, Maxi Araújo le dejó una fortuna al equipo escarlata. Pues el lateral izquierdo fue comprado por Toluca en 5.6 millones de euros y luego vendido en 13.73 Md€. Esta cifra equivale a más de 283 millones de pesos mexicanos.

Los números de Maxi Araújo en Toluca y en Sporting Club Lisboa

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Maxi Araújo en Toluca y en Sporting Club Lisboa son los siguientes:

Partidos jugados: en Toluca 64 - 81 en Sporting Club

Encuentros como titular: en Toluca 51 - 65 en Sporting Club

Goles convertidos: en Toluca 11 - 10 en Sporting Club

Asistencias aportadas: en Toluca 9 - 8 en Sporting Club

Tarjetas recibidas: en Toluca 12 amarillas y 1 roja - 24 amarillas y 2 rojas en Sporting Club

Títulos conseguidos: en Toluca 0 - 2 en Sporting Club.