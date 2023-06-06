Agüero revienta al PSG por salida de Lionel Messi

Luego de varios rumores sobre el regreso de Lionel Messi al club de Barcelona, el conjunto del Paris Saint Germain, aumentó el posible regreso del argentino, tras anunciar oficialmente su salida del club.

El anunció lo hizo el club desde sus redes sociales un par de horas antes de que se disputara el último partido de la temporada del PSG. En un principio fue con un video del jugador y sus mejores jugadas, y después publicaron un comunicado en el que el presidente del club agradeció a Messi por todo lo que hizo en el equipo.

Un par de minutos después, en las redes sociales del club, le agradecieron al nacido en Rosario por las dos temporadas que compartieron. En la publicación le dejaron el mensaje de “Merci Messi” acompañado de nueve fotos destacadas con la playera del PSG.

Messi vuelve al Barcelona con contrato por dos temporadas

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Hijo de Kun Agüero explota contra el PSG

Dentro de las múltiples reacciones que tuvo la publicación, hubo un comentario que destacó del resto, el hijo del Kun Agüero, Benjamín Agüero respondió la foto mandando un fuerte mensaje al club y en apoyo al gran amigo de su padre.

Benjamin comentó: "Era mucho para ustedes", dejando en claro que la salida de Messi era lo mejor para el jugador mientras que para el equipo era mucho tener a un futbolista con esa calidad.

Lionel Messi no tuvo una gran salida del club, los hinchas del París abuchearon al argentino durante su último juego luego de saberse que no existiría una renovación de contrato. Su último partido con el PSG, el pasado sábado 3 de junio de 2023, el cual concluyó en una derrota para los parisinos 3-2 ante el Clermont.

Lionel deja el equipo luego de disputar 75 partidos, con 32 goles marcados, 35 asistencias y consiguir tres títulos.

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