Benjamín Gil, Mánager de la Selección Nacional de Béisbol: “NO LO CONSIDERO UN FRACASO; Italia es un muy buen equipo”

El mánager Benjamín Gil reaccionó a la eliminación de la Selección de béisbol de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de la derrota 9-1 ante la Selección de béisbol de Italia en el último partido de la fase de grupos. El equipo mexicano necesitaba ganar para avanzar a la siguiente ronda, pero el resultado lo dejó fuera del torneo.

Tras el encuentro, el dirigente mexicano explicó que no considera la eliminación como un fracaso y destacó el nivel del rival europeo:

“No lo considero un fracaso; para la gente que no conoce, Italia es un muy buen equipo”, declaró al analizar el partido. “Hay varios jugadores muy interesantes que nos van a mantener soñando con un campeonato mundial. Hoy no se pudo, Italia venía en su noche. Es difícil reprochar”.

“Sabíamos que Italia era un equipo muy difícil. Nos enfrentamos a Nola y Skenes, son súper pitchers los dos. Y no es casualidad que los dos equipos prepararon a sus dos mejores pitchers para México”. “No cayeron los hits. La calidad de los turnos no fue tan buena. Al último tuvimos unas cuantas oportunidades y no cayó el hit oportuno”.

Con este resultado, México terminó la fase de grupos con marca de dos victorias y dos derrotas, registro que no fue suficiente para colocarse entre los dos primeros del sector. Así, la novena mexicana concluyó su participación en la primera ronda del torneo internacional.

La eliminación generó conversación entre aficionados en redes sociales. Entre las reacciones aparecieron críticas hacia el manejo del equipo durante el torneo y algunos seguidores señalaron al propio Benjamín Gil como responsable del resultado.

Italia mantiene dominio sobre México en el Clásico Mundial

El resultado también amplió el historial entre ambas selecciones en el torneo, con la victoria de este 11 de marzo de 2026, Italia mantiene marca perfecta de tres triunfos ante México en la historia del Clásico Mundial.

El primer antecedente ocurrió en 2013 en Phoenix, cuando Italia ganó 6-5 y ese resultado dejó fuera a México en la primera ronda. Posteriormente, en 2017 en Guadalajara, el conjunto europeo volvió a imponerse 10-9 en un duelo que también marcó la eliminación mexicana. El triunfo 9-1 registrado en Houston representa además el marcador más amplio entre ambos equipos dentro del torneo.

Así terminó el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Italia cerró la fase de grupos como líder con cuatro victorias y ninguna derrota, seguida por Selección de béisbol de Estados Unidos, que finalizó con marca de tres triunfos y una derrota para quedarse con el segundo lugar y el otro boleto a los cuartos de final.

México concluyó en la tercera posición con récord de 2-2, mientras que Selección de béisbol de Gran Bretaña terminó con una victoria y tres derrotas. El último lugar fue para Selección de béisbol de Brasil, que cerró el torneo sin triunfos.

