ÚLTIMA HORA: Así quedó el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de béisbol perdió 9-1 ante Italia en su último juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, resultado que dejó a la novena tricolor sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final. México necesitaba ganar para mantenerse con vida en el torneo, pero la derrota definió su eliminación en la primera ronda.

Con el triunfo, Selección de béisbol de Italia cerró la fase de grupos con marca perfecta de 4-0 para quedarse con el primer lugar del Grupo B. El segundo boleto a los cuartos de final fue para la Selección de béisbol de Estados Unidos, que terminó con récord de 3-1.

Por su parte, la Selección de béisbol de México concluyó con marca de 2-2, lo que la ubicó en la tercera posición del grupo. Detrás quedaron Selección de béisbol de Gran Bretaña (1-3) y Selección de béisbol de Brasil (0-4).

A pesar de la eliminación, el tercer lugar del grupo le permite a México asegurar su presencia directa en la próxima edición del torneo, por lo que no tendrá que disputar rondas clasificatorias rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2030.

Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 definidos para jugarase en Houston

Con los resultados del grupo, Italia y Estados Unidos avanzaron a los cuartos de final que se disputarán en el Minute Maid Park.

Los cruces quedaron definidos con Selección de béisbol de Canadá, líder del Grupo A, enfrentando a Estados Unidos. En el otro duelo, Italia se medirá ante Selección de béisbol de Puerto Rico, segundo lugar del mismo sector.

Con esto concluye la participación de México en el torneo, mientras que los equipos clasificados continúan su camino rumbo a la siguiente fase del campeonato internacional.

