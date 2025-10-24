La nueva joya del Bernabéu que revolucionará los partidos del Real Madrid

Instalarán más de 100 cámaras para, en un futuro, poder llevar a cabo lo que se conoce como el “Estadio Infinito”. Con unas gafas especiales -que se prevé tendrán un costo de 4.000 euros- los espectadores podrán vivir una experiencia de lujo sin precedentes.

Te puede interesar: Las dudas del Real Madrid y Barcelona de cara al Derby

Real Madrid venció a Juventus y tras el duelo de Champions League, los merengues hablaron sobre la polémica cancelación del partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami.

“Creo que es lo normal. No tenía sentido ese partido y ya está. Al final, fue el que lo organiza en Estados Unidos el que dijo que no. Han usado la cabeza y han dicho: ‘Esto no tiene sentido organizarlo ahora’. Al final es fácil: si tú quieres hacer algo así, se tiene que votar, como lo hacen en la NFL”, dijo el portero merengue Thibaut Courtois.

🔴 EN VIVO: América cae en el Clásico Joven y el Toluca sigue luciendo | La Mesa Protagonista

Ya se palpita el Derby Español

También se refirió al Clásico español ante el Barcelona, que se disputará este fin de semana.

“Después de haber perdido el año pasado varios partidos contra ellos, este año podemos ganar para poder abrir hueco. Va a ser un partidazo. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos. Ha sido un partido muy duro y trabajado, con ocasiones en ambas partes del campo. Nos lo hemos llevado con mucho sudor y es una victoria ante un grande. Sumamos 9 de 9 y ahora toca ir a Anfield”, sentenció el guardameta del Real Madrid.

El Real Madrid va por su revancha

Por su parte, Xabi Alonso sabe que el duelo ante los blaugranas será especial, no solo por ser un Clásico, sino también porque en las últimas ocasiones no han logrado los mejores resultados.

“Estoy muy contento por Jude. Después de la lesión necesitaba un buen partido. Independientemente del gol, creo que ha jugado muy bien en esas posiciones intermedias. Se merecía sentirse a gusto con un partido así. Todos en general, pero me alegro por él. Se viene ahora un partido muy importante”, sentenció.

Te puede interesar: ¡NÚMEROS DE LOCOS! Las cifras de Kylian Mbappé con el Real Madrid en el inicio de temporada