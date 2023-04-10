El Bayern Munich: La bestia negra de Erling Haaland

Es difícil creer que el goleador noruego Erling Haaland tenga una bestia negra y esa bestia es el actual campeón de la Bundesliga el Bayern Munich.

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Cuesta pensar que el delantero más en forma del mundo, que ha anotado ya 44 goles esta temporada, nunca le ha ganado al Bayern Munich en partido oficial: siete encuentros contra los bávaros y siete derrotas.

Ese es el balance de Erling Haaland contra el equipo al que se mide este martes en los cuartos de final de la Champions League, un Bayern Munich que fue su rival más temido cuando militaba en el Borussia Dortmund.

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Se enfrentó al equipo dirigido por Thomas Tuchel siete veces entre la temporada 2019-2020 y la 2021-2022 y siempre perdió, aunque anotó una gran cantidad de goles a su paso, simbolizando que estaba por encima de las actuaciones de su equipo. El noruego anotó cinco goles en esos encuentros y repartió una asistencia. Y ni siquiera jugó los 90 minutos en cada encuentro; en cinco de ellos fue sustituido y solo disputó completos dos de ellos.

La historia del noruego contra el Bayern Munich inició el 26 de mayo de 2020, cuando el Dortmund perdió 0-1 contra los bávaros apenas unos días después de que el futbol retornara tras la cuarentena. Un gol de Joshua Kimmich dio el triunfo al Bayern, que terminó levantando la Bundesliga y también la Supercopa alemana ese mes de septiembre por 3-2, con gol de Haaland para los amarillos.

La temporada siguiente, la 2020-2021, Haaland marcó en los dos partidos ligueros, pero no pudo evitar la derrota del Borussia, por 2-3 en la primera vuelta y por 4-2 en la segunda, mientras que en la 2021-2022, perdió la Supercopa alemana (1-3), y los dos encuentros de liga, el primero por 2-3, donde anotó, y el segundo por 3-1.

Ahora la situación es muy diferente para Haaland, que ya no está en el equipo menos favorito en estos enfrentamientos, sino que está en el gigante inglés que aspira a ganar su primera 'Champions'. De ello se han favorecido también sus números, como demuestra el hecho de que está en la mejor temporada de su carrera deportiva, con 44 goles con la posibilidad de disputar aún 17 encuentros más, si llegara a la final de la FA Cup y de la Champions League.

Erling Haaland a cinco goles de romper récord

El noruego ha marcado 30 goles en la Premier League, donde está a cinco de superar los registros de Alan Shearer y Andy Cole, que marcaron 34 en las temporadas 1993-1994 y 1994-1995, respectivamente. El propio Shearer ya se rindió a Haaland: "Mi récord va a quedar en nada".

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Es la tónica habitual esta temporada con Haaland, que ya fulminó el récord de más goles en una misma Premier League con el City (Sergio Agüero, 26) y en una misma temporada (Tommy Johnson, 38).

Es el momento de que esos goles se conviertan en títulos, una de las asignaturas pendientes de Haaland, que ganó una copa con el Dortmund en Alemania, y una liga y una copa con el Salzburgo en Austria. Ahora aspira a un triplete ('Champions', Premier y FA Cup), que solo el Manchester United (1999) ha logrado en la historia del futbol inglés.