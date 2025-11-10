Boca venció a River Plate en el Superclásico argentino

La Bombonera vibró con una exhibición de poder. Boca Juniors derrotó con autoridad a River Plate por marcador de 2-0 en otra edición del Superclásico argentino, en un partido donde el resultado final incluso pudo ser más abultado de no ser por las intervenciones del portero Franco Armani y algunos fallos en la definición del cuadro xeneize.

Los goles de Exequiel Zeballos, quien fue la figura del encuentro y Miguel Merentiel sellaron una victoria que permite a Boca asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026 y clasificarse para los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División Argentina. El equipo de Diego Martínez dominó de principio a fin, con un Zeballos desbordante y una pareja de laterales Ayrton Costa y Milton Delgado que anularon cualquier intento ofensivo millonario.

River vive uno de los peores momentos en los últimos años

Para River, la derrota significa una alerta máxima. Con 8 caídas en los últimos 11 partidos y por primera vez en la historia del club ligar 5 derrotas al hilo, el equipo de Marcelo Gallardo quedó al borde de perder la clasificación directa a la Libertadores. Si este lunes Argentinos Juniors y Riestra ganan sus compromisos, el Millonario quedaría quinto en la Tabla Anual y se vería forzado a ganar el Clausura para acceder a la Copa.

El historial vuelve a inclinarse del lado de Boca, con 93 triunfos contra 88 de su máximo rival. Mientras los bosteros celebran un paso firme hacia los playoffs, River enfrenta una última fecha de infarto, en la que deberá vencer a Vélez en Liniers y esperar otros resultados para no sufrir una de las mayores decepciones de su historia reciente.

