Jardine ya habló de la llave contra el Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025

A la última fecha de la fase regular del Apertura 2025, el América llegó con posibilidades de finalizar como líder general, aunque, para ello, era indispensable que venciera al Toluca y que el Cruz Azu l no le ganara a los Pumas. Sólo el segundo escenario se concretó; en el Nemesio Díez, las águilas cayeron con marcador de 2-0 y ello significó que finalizaran el torneo en el cuarto lugar de la tabla.

Tan pronto Luis Enrique Santander pitó el silbatazo final en la capital del Estado de México, quedó sellado el primer enfrentamiento de los cuartos de final: América vs Monterrey y, en conferencia de prensa, el director técnico del equipo azulcrema habló sobre la expectativa que tiene para esta llave .

“Un gran rival, que un año atrás era la final del torneo, (tienen un) gran DT, gran elenco, podría ser la final, vamos a estar muy fuertes, buscaremos la mejor versión, imagino que, Rayados lo mismo, tiene todo para ser un gran choque”, comentó.

Debido a que cerró con una derrota y con múltiples elementos fuera de circulación o en una etapa de tomar ritmo para encontrar su nivel óptimo, se le planteó al entrenador brasileño la preocupación que estos factores han generado alrededor; sin embargo, cuando se le preguntó si le preocupa el estado de forma de su equipo de cara a la liguilla, respondió de manera tajante: “No”.

Por el contrario, el estratega envió un mensaje de fuerza, optó por darle valor a la jerarquía de su plantilla y a los múltiples logros que han conquistado con la misma base de futbolistas a lo largo de los últimos dos años.

“Sin duda, creo que no hay un entrenador en la liga que no reconozca la fortaleza del América, lo hecho en los últimos años habla por sí, eso se gana en la cancha, sabemos internamente lo que podemos hacer, lo fuertes que estaremos en la Liguilla. Como los rivales nos miran no nos interesa, pero hemos hecho por merecer un respeto muy grande, así como lo hacemos, en la liguilla no hay partidos fáciles, son partidos cerrados y hay que estar preparado para lo que viene”, concluyó.