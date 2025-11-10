Así quedó la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 17 de la Liga BBVA MX

Este domingo 9 de noviembre terminó la temporada regular del Apertura 2025 tras disputarse la jornada 17 del campeonato de la Liga BBVA MX y ya sabemos quiénes serán los equipos que disputarán la fase de Liguilla directa y el Play In.

Así quedó la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 17

La derrota del Cruz Azul a manos de Pumas les arrebató el puesto de líder general que quedó en manos del vigente campeón Toluca, mientras que los Tigres de la UANL avanzaron como segundos generales y el América completa a los primeros cuatro puestos.

Rayados y Chivas son los otros dos equipos que lograron el pase directo a la Liguilla, mientras que Tijuana y Bravos de Juárez disputarán el duelo por el boleto directo en Play In y Pachuca y Pumas jugarán por el último pase.



Toluca - 37 puntos Tigres - 36 puntos Cruz Azul - 35 puntos América - 34 puntos Rayados - 31 puntos Chivas - 29 puntos Tijuana - 24 puntos Juárez - 23 puntos Pachuca - 22 puntos Pumas - 21 puntos Santos Laguna - 20 puntos Querétaro - 20 puntos Necaxa - 17 puntos Atlas - 17 puntos Atlético de San Luis. - 16 puntos Mazatlán - 14 puntos León - 13 puntos Puebla - 12 puntos

¿Cuándo se juega el Play In del Apertura 2025?

Cuatro equipos disputarán por los últimos dos lugares de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El Estadio Caliente será el escenario en el que se enfrentarán Tijuana y los Bravos de Juárez por el boleto directo a la Liguilla y el ganador se enfrentará a Tigres, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad.

Por su parte, el Pachuca recibirá a Pumas en el Estadio Hidalgo por el segundo juego del Play In y el ganador se enfrentará al perdedor del duelo entre Tijuana y Bravos.

Los primeros juegos de Play In se disputarán el 19 o 20 de noviembre, mientras que el segundo partido tendrá lugar el 22 o 23 de este mismo mes.

Cabe señalar que la actividad de la Liga BBVA MX estará en pausa durante 10 días por la Fecha FIFA de noviembre.

