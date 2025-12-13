ÚLTIMA HORA: Boletos para México vs Portugal se AGOTAN en tiempo récord en medio de protestas de aficionados; “Fue un atraco”

Los boletos para el esperado encuentro entre las Selecciones de México y Portugal se agotaron en menos de cuatro horas, en medio de cientos de quejas de usuarios que reportaron fallas en el sistema de Fanki, la boletera encargada de vender las entradas para el encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Azteca (ahora renombrado estadio Banorte) el próximo 28 de marzo y la posible presencia de Cristiano Ronaldo en el campo.

Boletos para el México vs Portugal se agotan en menos de cuatro horas

El sistema de Fanki ya había presentado un colapso en el primer día de preventa para clientes de Banorte, lo que provocó que se suspendiera la venta y se reprogramara para el 11 y 12 de diciembre; sin embargo, las quejas de aficionados se replicaron en las redes sociales ante una fila virtual interminable y largas horas de espera para que al final no pudieran adquirir sus boletos, incluso con un pronunciamiento por parte de Profeco.

Los problemas continuaron para este sábado 13 de diciembre cuando se anunció la venta general al público con reportes de lentitud en la fila virtual y fallas constantes en la plataforma de Fanki que los expulsaba del sitio o la aplicación, además de impedirles seleccionar lugares cuando al fin llegaba su turno o imposibilidad para realizar el pago.

"Lo de Fanki es un atraco fui el lugar 1075, me dejó 'acceder a la venta' y resulta que ya no había ni un boleto, aunque todos delante de mí hayan comprado solo pudieron haber vendido 4300 boletos. Es un atraco", escribió el usuario Randyquerevalu en redes sociales.

Otro usuario mostró una captura de pantalla en donde aseguraba ser el segundo en la fila virtual y aun así no alcanzar boletos, mientras que en el mapa virtual del estadio solo estaban disponibles los lugares de planta alta, pero no era posible seleccionarlos.

"Mi número en la fila virtual era el 1933, y al llegar mi turno no había boletos en ninguna sección, considerando que todos delante compraran el máximo, debieron existir boletos según el aforo del estadio", compartió el usuario de X n_emilyn.

Sin embargo, desde el primer día de la preventa comenzaron a ofrecerse boletos en la reventa con precios que llegan hasta los 100 mil pesos, lo que generó aun más dudas entre los aficionados que se quedaron sin entradas.

Boletera confirma que los boletos se agotaron en tiempo récord

A través de un comunicado en sus redes sociales, la boletera Fanki confirmó que los boletos para el partido México vs Portugal se agotaron en tiempo récord.

"Más de un millón de aficionados intentaron asegurar su lugr para presenciarl el encuentro y formar parte de un momento histórico del futbol", informó Fanki en sus redes sociales

"La demanda registrada fue sin precedentes y agradecemos a toda la comunidad por su pasión y confianza", continuó.

Fanki limitó los comentarios en sus redes sociales desde el pasado miércoles 10 de diciembre tras recibir los cientos de mensajes negativos de los aficionados molestos que no pudieron obtener entradas y ante los problemas con su plataforma.

