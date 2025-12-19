¡BOMBAZO! América estaría cerca de concretar fichaje proveniente de Brasil

El América Femenil ha reaccionado con contundencia en el mercado de invierno. Luego de confirmar las salidas de figuras como Nicki Hernández, Annie Karich y Jordan Brewster, las de Coapa están cerca de cerrar su primera y flamante incorporación. Se trata de la defensa brasileña Isa Haas, proveniente del Cruzeiro.

De acuerdo con reportes, esta transacción no solo sería el fichaje más costoso en la historia del Cruzeiro en su rama femenil, sino que se posiciona como la segunda venta más alta realizada por cualquier club brasileño en esta categoría. La jugadora, formada en las categorías juveniles del Internacional de Porto Alegre, se estima que viajará en los próximos días a México para firmar su contrato.

América busca el campeonato

Haas, de 22 años, llega con un currículum impresionante. Reconocida como la mejor defensora de la última temporada en su país, fue campeona sudamericana Sub-17 con su selección y se coronó en la Copa América absoluta el pasado agosto. En su paso por el Cruzeiro fue titular indiscutible, disputando 26 partidos y comenzando 24 de ellos en el once inicial.

Con esta contratación, el equipo dirigido por Ángel Villacampa busca recomponer con fuerza su línea defensiva a menos de tres semanas del inicio del Clausura 2026. El movimiento demuestra una intención clara de la directiva por fortalecer el plantel de manera inmediata y ambiciosa, con el único objetivo de buscar conquistar el título que han fallado en ganar en el 2025.

