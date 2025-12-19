¡ÚLTIMA HORA! México toma el lugar de Venezuela para organizar la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 cambia oficialmente de sede y se disputará en Guadalajara, México, luego de que no existieran las condiciones de seguridad necesarias para que Venezuela albergara el evento.

Te puede interesar: Los juegos en los que se jugarán HOY jueves 18 de diciembre de la LMP, Liga Mexicana del Pacífico

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

México será sede de la Serie del Caribe 2026

Así lo confirmó la Confederación de Béisbol de Profesional del Caribe (CBPC) a través de un comunicado en donde confirmó el cambio de sede luego de los inconvenientes que se presentaron con el nombramiento de Venezuela y las crecientes tensiones militares y políticas con Estados Unidos.

Las representaciones de México, República Dominicana y Puerto Rico habían anunciando que se retiraban del certamen, por lo que la CBPC tuvo que tomar medidas y anunciar el cambio de sede a Guadalajara.

La CBPC también confirmó importantes cambios respecto a los participantes con dos representaciones por parte de México que serán los dos finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026, además de los campeones de las ligas invernales de República Dominicana y Puerto Rico y la presencia de Panamá como país invitado.

Por su parte, quedó excluida la participación del campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de momento.

Serie del Caribe 2026 cambia de sede

La Serie del Caribe 2026 se disputará entre el 1 y 8 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y se espera que en los próximos días se den más detalles del torneo.

México buscará terminar con una sequía de 11 años sin conquistar la Serie del Caribe.

Te puede interesar: El Mexicano que podría regresar a la MLB con los Arizona Diamondbacks