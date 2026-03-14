¡BOMBAZO! Dembele podría salir del PSG rumbo a la Premier League

El futuro de Ousmane Dembele vuelve a generar ruido en el mercado del futbol europeo. Pese a que la próxima ventana de fichajes todavía está a varios meses de distancia, varios grandes clubes ya mueven sus piezas, y el nombre del atacante francés empieza a aparecer en varias conversaciones.

En los últimos días ha trascendido la información de que Moussa Sissoko, representante del futbolista del Paris Saint-Germain, habría sostenido una reunión con Hugo Viana, Director Deportivo del Manchester City, en un hotel de Madrid. El encuentro, captado por distintos medios, desató especulaciones sobre un posible movimiento hacia la Premier League.

De acuerdo con reportes internacionales, la plática fue un posible sondeo más que una negociación formal. La intención habría sido conocer escenarios y calendarios de cara al próximo mercado veraniego, en el que varios clubes europeos planean reforzar sus plantillas.

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Dembele sigue sin renovar con el PSG

La situación contractual del extremo también alimenta las versiones. Dembele mantiene vínculo con el conjunto parisino hasta junio de 2028; sin embargo, las conversaciones para extender el vínculo no han avanzado de una manera esperada. Ante ese panorama, su entorno ya analiza posibles alternativas fuera de Francia.

El internacional galo llegó al PSG en 2023 procedente del Barcelona a cambio de unos 50 millones de euros y se consolidó como una pieza fundamental para conquistar la Champions League la temporada pasada, que le hizo ganar el Balón de Oro. En la temporada actual ha disputado 27 encuentros en todas las competiciones, con un registro de 12 goles y 7asistencias.

A sus 28 años, el atacante sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo y su nombre suele aparecer en los radares de varios gigantes del continente. Por ahora no existe una oferta concreta ni conversaciones avanzadas, pero el simple acercamiento entre su agente y la dirigencia del City bastó para encender el debate sobre un posible salto al fútbol inglés en el futuro cercano.

Si ese movimiento se concreta, la Premier League podría sumar a otra figura de peso en su lista de estrellas. Y el proyecto comandado por Pep Guardiola podría agregar a uno de los mejores futbolistas del mundo a un plantel que ya es uno de los más completos del planeta.

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