OFICIAL: esto es lo que necesita el Club América para avanzar en la Concachampions

Mientras se habla de que un refuerzo salvó al Club América en el Clausura, las Águilas marchan bien a nivel continental. Tras dar un golpe de autoridad en suelo estadounidense al vencer 0-1 al Philadelphia Union en el Subaru Park, la afición azulcrema se pregunta qué necesitan los de Coapa para pasar a cuartos de final de la Concachampions 2026.

Con el gol de Raphael Veiga al minuto 20, el conjunto dirigido por André Jardine —que pudo haber salido del América— llega con ventaja para la revancha de este miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas (hora del Centro de México). En el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo de Coapa tiene las de ganar en la Concacaf Champions Cup.

Brian Rodríguez asegura que el equipo se relaja mucho en el campo de juego|Crédito: Club América / X

Ganar o empatar son los caminos directos para que el América avance de ronda, aprovechando el valor del gol de visitante obtenido en la ida. El Philadelphia Union de la MLS llega a la capital mexicana con la obligación de proponer un partido perfecto, pues cualquier descuido defensivo podría sentenciar una eliminatoria.

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Así se define la serie entre Club América y Philadelphia Union en la Concachampions 2026

América avanza de ronda: Si le gana al Philadelphia Union por cualquier marcador.

Si le gana al Philadelphia Union por cualquier marcador. América avanza de ronda: Si empata por cualquier resultado (0-0, 1-1, etc.).

Si empata por cualquier resultado (0-0, 1-1, etc.). América y Philadelphia van a penales: Si PU gana 0-1 en los 90 minutos (igualdad en goles de visita).

Si PU gana 0-1 en los 90 minutos (igualdad en goles de visita). América queda eliminado: Si pierde por cualquier diferencia de 2 o más goles (0-2, 1-3, etc.).

Si pierde por cualquier diferencia de 2 o más goles (0-2, 1-3, etc.). América queda eliminado: Si pierde por un gol de diferencia siempre que el rival anote 2 o más (1-2, 2-3, etc.), debido a que el Union tendría más goles fuera de casa.

La localía, la llave del éxito para Club América en la Concachampions 2026

El Club América tiene un panorama alentador tras haber ganado en Pensilvania. Los de Jardine llegan a definir la serie con el resultado a su favor y sabiendo que contarán con el aliento de su gente en la Ciudad de México. Además, obligan a la visita a anotar dos goles para intentar eliminar a las Águilas.

