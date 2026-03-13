ÚLTIMA HORA: El mensaje de la Selección Mexicana tras la baja de Marcel Ruiz
Luego de confirmarse que Marcel Ruiz se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana ya dio un mensaje en redes sociales para el mediocampista
Luego de que Toluca confirmara la lesión de Marcel Ruiz, la Selección Mexicana dio su postura tras la ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha del mediocampista, motivo por el que el jugador de los 'Diablos Rojos' es baja de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a disputarse del 11 de junio al 19 de julio con sede en México, Estados Unidos y Canadá.
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Marcel, cada persona en la Selección Nacional de México y cada Incondicional están contigo en estos momentos.— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 13, 2026
Te deseamos la mejor de las recuperaciones y mucha fuerza. 🙏
¡Regresarás con todo! #SomosMéxico 💚🤍♥️ pic.twitter.com/tzJ4YLSTJd
"Marcel, cada persona en la Selección Nacional de México y cada Incondicional están contigo en estos momentos. Te deseamos la mejor de las recuperaciones y mucha fuerza. ¡Regresarás con todo!", se lee en las redes sociales del conjunto nacional.
La lesión de Marcel Ruiz se presentó durante la visita del cuadro dirigido por Antonio Mohamed a San Diego en el compromiso de ida de los 8vos de Final de la Concachampions 2026. Este viernes 13 de marzo, el mediocampista fue sometido a estudios y tendrá que ser operado.
"Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución...", agrega el parte médico de la escuadra Escarlata. Sin embargo, la recuperación para una lesión de ese tipo va de seis a doce meses fuera de las canchas.
Los próximos partidos de la Selección Mexicana son ante Portugal y Bélgica durante la Fecha FIFA de este mes de marzo, encuentros a disputarse el 28 y 31 respectivamente.
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