!BOMBAZO! El defensa de la Premier League que busca el Barcelona

El Barcelona ya comienza a planificar el próximo mercado de verano y la directiva culé que vive un proceso electoral encabezada por Deco, trabaja con la vista puesta en reforzar su zaga central, un sector que ha mostrado deficiencias esta temporada. Dentro de los posibles candidatos que han emergido con fuerza es el neerlandés Nathan Aké, actual jugador del Manchester City.

El central de 31 años, es seleccionado con los Países Bajos y puede ofrecer un perfil que encaja a la perfección con las necesidades del equipo comandado por Hansi Flick. Su versatilidad para desempeñarse tanto como central como lateral izquierdo, sumada a su experiencia en la Premier League y competiciones europeas, lo convierten en una opción muy atractiva para el cuadro azulgrana.

Lamine is in the zone pic.twitter.com/sBEVK4WJOe — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 6, 2026

Nathan Aké no es titular y su precio cae

En el esquema citizen de Pep Guardiola, Aké no es un titular indiscutible debido a la competencia con Josko Gvardiol y Rúben Dias. Esta temporada ha disputado 24 partidos, pero solo 12 como titular, en los que apenas acumula el millar de minutos. Su situación abre la puerta a una posible salida.

El Barca ya lo había sondeado a él y a su entorno en el pasado mercado invernal, cuando buscaba cubrir la baja de Andreas Christensen. Finalmente, la operación se pospuso para el verano, momento en el que el club inglés podría estar dispuesto a negociar antes de que su valor de mercado, que actualmente está tasado en 18 millones de euros, siga disminuyendo. El City pagó más de 45 millones al Bournemouth en 2020, por lo que buscarán recuperar lo más que se pueda de su inversión.

La incorporación de Aké forma parte de un plan más amplio de reconstrucción que incluye también la llegada de un delantero para sustituir a Robert Lewandowski. En un contexto económico aún delicado, su precio asequible y polivalencia lo convierten en una oportunidad de mercado para un Barça que busca reforzarse sin hacer locuras financieras.

