¿Cuáles han sido las peores lesiones que ha sufrido Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el muslo derecho que, según su entrenador Jorge Jesús, sería más grave de lo que se pensaba y su participación en el partido entre las Selecciones de México y Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca está en riesgo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado y aumenta dudas sobre si jugará en el México vs Portugal

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Cristiano Ronaldo no suele ser propenso a las lesiones

Cristiano Ronaldo se ha mantenido en lo más alto del futbol durante más de 20 años y parte de su éxito es su impecable estado físico que le ha ayudado para evitar lesiones, por lo que son pocas veces las que el delantero portugués ha quedado fuera de actividad por cuestiones médicas.

La lesión más importante que ha sufrido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera fue consecuencia de una lesión de tobillo a la que el portugués se sometió en julio del 2008, aprovechando la pausa entre temporadas cuando jugaba con el Manchester United.

CR7 estuvo fuera de actividad durante 71 días y se perdió ocho encuentros con los Red Devils y la Selección de Portugal, mientras que su segunda lesión de gravedad fue una distorsión de banda interna que lo dejó fuera 60 días entre julio y septiembre del 2016 con el Real Madrid y Portugal.

Con estos antecedes de buena salud y rápida recuperación se espera que Cristiano Ronaldo pueda regresar lo antes posible a la actividad con el Al Nassr y la Selección de Portugal y verlo así de vuelta a las canchas para disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA.

Crédito: Mexsport

Las lesiones más graves de Cristiano Ronaldo

Cirugía de tobillo | 71 días - entre el 7 de julio 2008 y 15 de septiembre 2008 Distorsión de banda interna | 60 días - entre el 11 de julio 2016 y 8 de septiembre 2016 Esguince de tobillo | 47 días - entre el 15 de febrero 2007 y 2 de abril 2007 Lesión de tobillo | 43 días - entre 12 de octubre 2009 y 23 de noviembre 2009 Lesión | 20 días - entre 23 de enero 2024 y 11 de febrero 20024 Rotura de fibras | 19 días - entre 3 de abril 2014 y 21 de abril 2014 Problemas en el muslo | 18 días - entre 25 de agosto 2014 y 11 de septiembre 2014 Coronavirus | 18 días - entre 12 de octubre de 2020 y 29 de octubre 2020 Malestar abdominal | 17 días - entre 15 de diciembre 2024 y 31 de diciembre 2024 Problemas musculares | 15 días - entre 31 de marzo 2011 y 4 de abril 2011

Te puede interesar: ¿Se va? Santiago Baños rompe el silencio y habla sobre la continuidad de Jardine: “Todos estamos en evaluación”

