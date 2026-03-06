Los MILLONES de dólares que Cruz Azul tendrá que pagar a César Montes para igualar su sueldo en Rusia

Parece que Cruz Azul quiere sí o sí a César Montes en su escuadra, para ser la pareja ideal de Ditta en la zaga y darle confianza al lesionado Kevin Mier o Andrés Gudiño, arquero que lo ha hecho muy bien y que seguirá compitiendo por el lugar. Los cementeros tienen cartera y podrían luchar ante otros interesados para fichar al surgido en Rayados.

César Montes, apodado el Cachorro, tendría su sueldo más alto en su carrera aunque no precisamente su valor más alto en la misma. En primera instancia rondaría los 7 millones de euros su valor con el Lokomotiv por lo que ahí tendría que negociar para romper su contrato y enviarlo a La Noria.

Pero luego para poder gozar de su lugar en la defensa cementera, darle seguridad, salida, visión, experiencia y esa categoría que ha adquirido, deberían de igualarle o mejorarle el salario que de FORMA EXTRAOFICIAL TENDRÍA ganancias de 200 mil euros al mes, algo así como 4 millones 100 mil pesos mexicanos.

Ese es uno de los motivos por los que está en Rusia, entendiendo que no es la Liga más competitiva y que por los calendarios tampoco lo tienen en un ritmo tan alto pues apenas se reanudó la campaña.

La incógnita es si por César Montes está dispuesto a gastar esa cantidad Cruz Azul que supera la media.

Detalles de lo que sería el salario de César Montes en Rusia

El sueldo de César Montes en el Lokomotiv de Rusia, es significativamente mayor al que percibía en España ni que decir en la Liga MX con Rayados años atrás; las ganancias se han visto impulsadas por su constancia y nivel, juventud y trayectoria.



Sueldo anual estimado: Sería algo cercano a los 2.4 millones de euros



Sería algo cercano a los Mensual: Esto equivale a unos 200,000 euros mensuales

América, ¿otro interesado en César Montes?

En otros momentos también han surgido rumores que América buscaría a César Montes, lo que se podría activar considerando el momento que viven las Águilas y la inversión que se dice tendría en próximos meses.