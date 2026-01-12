¡BOMBAZO! Exfutbolista del Barcelona cerca de llegar al América

El América está a pocos detalles de anunciar el fichaje con más nombre de este mercado en la Liga BBVA MX. De acuerdo con diversos reportes, la delantera brasileña, Geyse Ferreira, seleccionada brasileña y exjugador de equipos elite como Barcelona y Manchester United, habría aceptado la propuesta y solo faltaría el anuncio oficial para confirmarse el refuerzo que se unirá al proyecto que dirige Ángel Villacampa en una transferencia definitiva.

La atacante llega al futbol mexicano tras finalizar su vínculo con el equipo Red Devil de la Premier League, club dueño de su carta, y después de una exitosa temporada a prestamos con el Gotham de la liga de los Estados Unidos, donde conquistó la primera edición de la Concachampions Femenil y el título de la liga estadounidense. Precisamente, fue contra las propias Águilas donde Ferreira demostró su calidad, anotando en la victoria del Gotham que eliminó al equipo mexicano en semifinales.

Los primeros minutos con el América no se olvidan.

Contratación para conquistar la Liga MX

Con un palmarés de elite que incluye la Champions League y la liga española con el cuadro blaugrana en 2023, así como la Copa América 2022 con su país, la futbolista de ahora 27 años representa un salto de mucha calidad para la plantilla azulcrema y para el balompié nacional.

Su incorporación, que se oficializará en los próximos días, marca un hito en el creciente poder adquisitivo del equipo capitalino para competir a los regiomontanos. Para el América, este fichaje significa contar con una referencia ofensiva de talla mundial para competir no solo en el torneo local, sino también en la próxima edición de la Concachampions.

