¡No pueden con Raphinha! El Brasileño sigue imparable en los Clásicos vs Real Madrid

El Barcelona se impuso al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 3-2 con un doblete de Raphinha, el atacante brasileño volvió a ser el héroe del conjunto blaugrana en un Clásico Español y no para de marcar goles ante el conjunto Merengue.

La temporada pasada también convirtió un doblete en la final de la Supercopa de España, en donde el Barca venció 5-2 al Madrid, en los últimos 5 partidos ante el acérrimo rival Raphinha registra 7 goles y 2 asistencias, siendo fundamental en cada una de las victorias del cuadro culé en los clásicos.

Te podría interesar: Barcelona bicampeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid

Raphinha el héroe del Barca en la Supercopa de España

El jugador de la "Verdeamarela" que antes de la llegada de Flick no había marcado gol ante el Real Madrid había sido criticado por la afición del Barca, con Xavi registró 20 goles y 25 asistencias en 87 partidos, mientras que con el alemán lleva 45 anotaciones y 30 pases de gol en 74 encuentros, siendo una pieza clave del equipo.

"Estaba prácticamente fuera del Barça, pero me llamó y me dijo que me quería en su equipo. Eso es todo lo que un futbolista espera de un entrenador. Si gané la Supercopa hoy, es gracias a él”, aseguró Raphinha en rueda de prensa.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: ESTRELLA del América estará fuera por lo menos un mes en el Clausura 2026

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Raphinha vive uno de sus mejores momentos en su carrera esta temporada registra 11 goles y 4 asistencias en 17 partidos entre liga, Champions y Supercopa de España, el brasileño se ha convertido en uno de los líderes y capitanes del plantel de Flick como uno de los mejores atacantes del mundo.