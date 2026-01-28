Inter marca dos goles en 10 minutos y vence a domicilio al Borussia Dortmund

Sao Paulo vs Inter Jornada 8 Champions League

La Jornada 8 y final de la nueva Fase de Liga de la Champions League llega a su fin este miércoles, con una seriede duelos muy llamativos, destacando el enfrentamiento del Borussia Dortmund midiéndose ante el Inter.

Estos equipos se han enfrentado en seis ocasiones, con saldo en favor del Inter de tres victorias, con dos derrotas para el Dortmund y un empate.

El último enfrentamiento entre Dortmund e Inter ocurrió el 4 de noviembre del 2019, cuando el equipo del Dormund perdió por 3-2, y previamente el 22 de octubre el equipo italiano había vencido por 2-0.

En duelos del Dortmund ante italianos, hay un saldo de 13 victorias para el Borussia, por ocho empates y 20 victorias para los de la Serie A.

En tanto que de equipo alemanes en contra del Inter, existe un saldo de 21 victorias para los italianos por 11 empates y 18 triunfos para cualquier rival alemán.

