¡BOMBAZO! Esto pagaría el Besiktas para llevarse a César Montes procedente del Lokomotiv

El defensa mexicano César Montes está en la mira de un gigante del futbol de Europa que estaría dispuesto a cumplir con las exigencias del Lokomotiv para llevarse al futbolista que causa muchas expectativas para el Besiktas.

La información ha corrido en las últimas horas, y se ha conocido que Besiktas, un equipo poderoso en Turquía y que suele tener proyectos desafiantes y que compite en Champions League o Europa League quiere al jugador para reforzar su zona baja.

César Cachorro Montes, de 28 años de edad, tiene ya casi tres años en el balompié europeo, y aunque no ha echado raíces en un equipo como tal vez hubiera querido, sí se mantiene en esa Liga y de alguna forma llamando la atención de otros equipos que buscan a jugadores con madurez, adaptados y que no rompan con el mercado.

Ahí es donde Montes parece que encaja en lo que busca el Besiktas, que de los 7 millones que tendría de valor de acuerdo a Transfermarkt estaría ofreciendo la cantidad de 13 millones de euros más bonos, lo que vuelven una opción muy tentadora para el Lokomotiv.

Los jugadores mexicanos con mayor valor en el mercado mundial

Con esa valoración de 13 millones de euros, el defensa César Cachorro Montes, estaría solo por debajo en el valor de Edson Álvarez, quien es el mejor cotizado en 22 millones de euros y de Santi Gimenez quien estaría rondando los 20 millones de euros.

Luego aparecería Montes, quien de tener esa transferencia, sería un push muy importante cuando en marzo se avecina el amistoso ante Portugal en la cancha del Estadio Ciudad de México y días más adelante ante Bélgica, sin olvidar que estamos a menos de cinco meses de que se celebre el arranque del Mundial del 2026, en donde parece que Montes estará en la lista final y definitiva de Javier Aguirre.