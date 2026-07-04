La FIGURA del Mundial 2026 que buscan Barcelona y Real Madrid; vale más de 1,000 millones

Los primeros juegos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajeron consigo la irrupción de Ayyoub Bouaddi, jugador que tiene menos de 20 años de edad y que tuvo un debut tan dominante en el centro del campo que, incluso, ha llamado la atención del Barcelona y el Real Madrid.

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Bouaddi hizo su debut oficial en una Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Marruecos en la jornada 1 ante Brasil, en un duelo en donde acaparó todos los reflectores gracias a la cantidad de recuperaciones que tuvo en el centro del campo en favor del conjunto africano.

La figura del Mundial 2026 que es pretendida por Barcelona y Real Madrid

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el Real Madrid y el Barcelona estarían siguiendo de cerca el actuar de Ayyoub Bouaddi, elemento de 18 años de edad que se formó en la Selección de Francia pero que, sin embargo, representa a Marruecos y es titular en el Lille.

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La fuente detalla que estas instituciones tienen en mente seguirlo de cerca en función de lanzar una hipotética oferta si es que mantiene su nivel. Del mismo modo, se sabe que otra escuadra que podría buscarlo es el Manchester United, equipo de la primera división de Inglaterra.

¿Cuál es el valor de Ayyoub Bouaddi?

Fichajes.net establece que el valor del jugador marroquí ronda los 50 millones de euros; es decir, alrededor de 1,000 millones de pesos al tipo de cambio actual. Dicha cantidad, aunque elevada, no debería significar un presupuesto por demás complicado para instituciones como el Barcelona y el Real Madrid.

Ante ello, vale decir que el Lille no tendría necesidad de vender a su jugador considerando que apenas tiene 18 años de edad y que podría evolucionar aún más en el campo. Por tal motivo, otra posibilidad sería que se mantuviera en dicha escuadra, al menos, una temporada más.