Nota

Box Azteca transmitirá EN VIVO Camila ‘Magnífica’ Zamorano vs Sana Hazuki, pelea de título mundial

La Casa del Boxeo presenta a una de las grandes promesas del boxeo mexicano, como lo es ‘Magnífica’ Zamorano para medirse ante la nipona Sana Hazuki.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Llegó el día que tanto ha estado esperando Camila ‘Magnífica’ Zamorano , para enfrentar a la japonera Sana Hazuki, rival de mayor edad, experiencia, pero no necesariamente con mayores capacidades que la oriunda de Hermosilla, quien tiene planeado brillar ante su gente y salir con la mano en alto conservando su corona de peso átomo del CMB junto a su marca invita en el pugilismo.

La pelea llama la atención por si sola, pero Zamorano, de solo 17 años de edad escuchó el jueves las declaraciones de la japonesa Hazuki quien expresó que venía a causar miedo y terror como no lo había sentido su rival, lo que elevó los ánimos.

La pelea la podrás ver esta noche de 25 de octubre EN VIVO desde las 11:00 de la noche a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del Box Azteca Team.

Las declaraciones de la pelea Camila Zamorano vs Sana Hazuki

Camila Zamorano: “He hecho una gran preparación, enfrentaremos a una rival de gran técnica y de mucha experiencia, y con el apoyo de mi gente en Hermosillo, les puedo asegurar que el título se queda en casa. Voy a ganar. Estoy preparada y mentalizada para ganar”.

Sana Hazuki: “Voy a enseñarle a Camila lo que es sentir miedo en el ring. Vine de muy lejos, de Asia a América, vine a la casa de Camila y le prometí a mi hijo que llevaría el campeonato mundial a casa, para demostrarle lo que es la fortaleza física y de corazón. Será una noche triste para Hermosillo, para México”, estableció Hazuki, quien elogió a la joven campeona mundial mexicana diciendo que tiene una gran técnica, “pero yo tengo más corazón, más hambre y soy más guerrera”.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

