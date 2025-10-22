¿Podría ser su madre? Camila ‘Magnífica’ Zamorano, de 17 años tendrá rival de más de 40

El 25 de octubre en Hermosillo, Sonora, se enfrentan en un combate titular, la joven sensación del boxeo mexicano Camila ‘Magnífica’ Zamorano ante Sana Hazuki, rival de mucha experiencia que significa un verdadero peligro para la juvenil pugilista en la batalla que podrás ver por Box Azteca.

‘Camila’ Zamorano tiene calidad en el ring, motivo por el cual lleva en su cintura el cetro átomo del Consejo Mundial de Boxeo a sus 17 años y pinta para una carrera llena de logros, triunfos, experiencias y lecciones. Ahora tiene un desafío mayúsculo y sus puños tendrán que hablar ante la contrincante que le dobla la edad, pues Sana Hazuki llega al choque con 41 años de edad.

‘Camila’ Zamorano y prácticamente cualquier peleador o atleta de alto rendimiento, no voltean a ver la edad, pues en las reglas del boxeo, el factor del peso es el que realmente tiene valor, sin embargo no deja de sorprender que una rival que podría ser su madre, sea quien busque derrotarla en la superficie de seis por seis en la Arena Sonora.

¿Quién es Sana Hazuki, rival en turno de Camila Zamorano?

Camila ‘Magnífica’ Zamorano, de 17 años de edad se mide este sábado 25 de octubre ante Sana Hazuki, una peleadora veterana, que ha cuidado su físico de manera extraordinaria, con solo 25 peleas y con poco más de 10 años como profesional.

Sana Hazuki tiene 13 victorias, seis de estas por nocaut, 11 derrotas y un empate. Nunca la han noqueado y en sus últimas cinco peleas surgen algunos cuestionamientos, pues ha perdido tres combates y ha ganado dos, uno de estos por la vía del nocaut.

Su debut se dio el 1 de noviembre de 2014, por lo que casi está celebrando en México aniversario de su arranque como profesional, recordando que aquel día venció a Sayaka Aoki en cuatro episodios.

En sus redes sociales, Hazuki se anuncia como una peleadora alegre, sonriente pero que al subir al encordado se convierte en una fiera.

La cultura japonesa, el ejercicio, actividades recreativas y por supuesto el boxeo, son temas que hablan por ella rumbo al duelo titular en el que buscará ponerle un alto a la ‘Magnífica’, quien tiene el boxeo en su mente.

¿Dónde ver gratis y EN VIVO la pelea de Camila Zamorano Sana Hazuki?

La pelea de boxeo de Camila Zamorano en contra de Sana Hazuki, la podrás ver EN VIVO y GRATIS por Box Azteca, en Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo el del Box Azteca Team.