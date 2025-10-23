deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Les puedo asegurar que el título se queda en casa: Camila ‘Magnífica’ Zamorano previo a su pelea

Camila ‘Magnífica’ Zamorano mencionó en la rueda de prensa celebrada en Hermosillo, que tiene una gran preparación en todos los sentidos, para poder derrotar a Sana Hazuki.

Sana Hazuki camila zamorano pelea 24 octubre tv azteca
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

La boxeadora mexicana Camila ‘Magnífica’ Zamorano se enfrenta ante Sana Hazuki en un duelo a celebrarse en Hermosillo, pleito para el cual se celebró este jueves la conferencia de prensa final, donde la joven campeona de 17 años prometió ante la afición y los medios que retendrá el cetro átomo versión Consejo Mundial de Boxeo.

Sana Hazuki, nacida en Japón y con una diferencia marcada en la edad con sus 41 años de edad , ha recalcado por su parte, que está mentalizada en hacerle sentir miedo a Zamorano y ese terror será la llave para dejarla derrotada, sin su campeonato y con su invicto en el boxeo profesional manchado.

Estos ingredientes vuelven el combate campeonil, aún más interesante de lo que se tenía en las expectativas y será en Hermosillo, donde la campana suene y los puños hablen, pelea que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del Box Azteca Team desde las 11:00 PM.

Sana Hazuki camila zamorano pelea 24 octubre tv azteca

Camila Zamorano, confiada en pasar por encima de Sana Hazuki

“He hecho una gran preparación, enfrentaremos a una rival de gran técnica y de mucha experiencia, y con el apoyo de mi gente en Hermosillo, les puedo asegurar que el título se queda en casa. Voy a ganar. Estoy preparada y mentalizada para ganar”, comentó Camila Zamorano, titular de peso átomo por el CMB quien tiene el récord en el boxeo hablando de ambos géneros, como la campeona más joven en la historia.

El mensaje de Sana Hazuki en el que busca inspirar miedo

“Voy a enseñarle a Camila lo que es sentir miedo en el ring. Vine de muy lejos, de Asia a América, vine a la casa de Camila y le prometí a mi hijo que llevaría el campeonato mundial a casa, para demostrarle lo que es la fortaleza física y de corazón. Será una noche triste para Hermosillo, para México. pero yo tengo más corazón, más hambre y soy más guerrera”, comentó una desafiante nipona en la rueda de prensa, ante la mirada incrédula de su rival, fórmula que antecede esta pelea y que la convierten en una combate de mucha expectativa.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
×
×