Les puedo asegurar que el título se queda en casa: Camila ‘Magnífica’ Zamorano previo a su pelea

La boxeadora mexicana Camila ‘Magnífica’ Zamorano se enfrenta ante Sana Hazuki en un duelo a celebrarse en Hermosillo, pleito para el cual se celebró este jueves la conferencia de prensa final, donde la joven campeona de 17 años prometió ante la afición y los medios que retendrá el cetro átomo versión Consejo Mundial de Boxeo.

Sana Hazuki, nacida en Japón y con una diferencia marcada en la edad con sus 41 años de edad , ha recalcado por su parte, que está mentalizada en hacerle sentir miedo a Zamorano y ese terror será la llave para dejarla derrotada, sin su campeonato y con su invicto en el boxeo profesional manchado.

Estos ingredientes vuelven el combate campeonil, aún más interesante de lo que se tenía en las expectativas y será en Hermosillo, donde la campana suene y los puños hablen, pelea que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del Box Azteca Team desde las 11:00 PM.

Camila Zamorano, confiada en pasar por encima de Sana Hazuki

“He hecho una gran preparación, enfrentaremos a una rival de gran técnica y de mucha experiencia, y con el apoyo de mi gente en Hermosillo, les puedo asegurar que el título se queda en casa. Voy a ganar. Estoy preparada y mentalizada para ganar”, comentó Camila Zamorano, titular de peso átomo por el CMB quien tiene el récord en el boxeo hablando de ambos géneros, como la campeona más joven en la historia.

El mensaje de Sana Hazuki en el que busca inspirar miedo

“Voy a enseñarle a Camila lo que es sentir miedo en el ring. Vine de muy lejos, de Asia a América, vine a la casa de Camila y le prometí a mi hijo que llevaría el campeonato mundial a casa, para demostrarle lo que es la fortaleza física y de corazón. Será una noche triste para Hermosillo, para México. pero yo tengo más corazón, más hambre y soy más guerrera”, comentó una desafiante nipona en la rueda de prensa, ante la mirada incrédula de su rival, fórmula que antecede esta pelea y que la convierten en una combate de mucha expectativa.