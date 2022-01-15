Chema Ocampo cumple en la báscula para su pelea de este sábado

Este viernes se celebró en Tijuana, Baja California el pesaje de la pelea entre Carlos Chema Ocampo y su rival Omir Rodríguez, en la cual ambos pugilistas lograron superar la báscula para hacer oficial su pleito.

En el Auditorio Zonkeys, de la ciudad fronteriza, se medirán ambos pugilistas en la división de los súper welter, en la cual se espera un duelo de alto calibre

Superan la ceremonia de pesaje Ocampo y Rodríguez

En una concurrida ceremonia de pesaje que se llevó a cabo este viernes, el boxeador oriundo de Mexicali, Carlos Chema Ocampo, subió en primera instancia a la báscula para buscar dar el peso, luego de un arduo trabajo en el tema deportivo y en el corte de peso, logrando dar 69.400 kilogramos.

SIGUE AQUÍ LA PELEA DE BOX AZTECA 'CHEMA'OCAMPO VS OMIR RODRÍGUEZ

En el turno de Omir Rodríguez, nacido en Panamá, detuvo la romana en los 68.700 kg, superando así el primero de los desafíos de cara a esta importante reyerta.

El pugilista panameño, mostró un físico trabajado y un semblante entero para encarar el duelo ante uno de los grandes prospectos de México, como lo es Chema Ocampo.

El duelo se realizará en Tijuana, en el Auditorio Zonkeys, en combate que podrás seguir en vivo este sábado 15 de enero por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App, a partir de las 11:00 pm.

TE PODRÍA INTERESAR: JAIME MUNGUÍA REGRESA A PELEAR A MÉXICO

Pelea semifinal de alarido entre ‘Tiburón’ Sánchez y José Espinoza

En un duelo de alto calibre que aparecerá como turno semifinal en la velada, Carlos ‘Tiburón’ Sánchez se medirá en un duelo de peso súper ligero ante José Luis Espinoza ‘El Pepo’.

En el pesaje de este encuentro, ‘Tiburón’ dio en la báscula 64,600 kg, y su contrincante, ‘El Pepo’ fijó la báscula en 64.400 para hacer oficial el duelo entre ambos pugilistas.

Box Azteca transmitirá en vivo este sábado

Desde Tijuana, el Box Azteca Team estará transmitiendo estos dos duelos de alto nivel, desde las 11:00 PM que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App.