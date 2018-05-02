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Quiero demostrar que soy el mejor: ‘Zurdo’ Ramírez

Este 30 de junio, Gilberto Ramírez tendrá un duro combate ante Roamer Alexis Angulo, en el que defenderá por cuarta vez su título de la OMB

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Escrito por: Azteca Deportes

OKLAHOMA CITY, Estados Unidos. El estado de los Sooners dará la bienvenida a su hijo favorito y también a uno de los campeones élite del boxeo el sábado 30 de junio en el Chesapeake Energy Arena, sede de los Oklahoma City Thunder de la NBA.

Gilberto 'Zurdo' Ramirez hará la cuarta defensa de su título de peso súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el duro Roamer Alexis Angulo, mientras que Alex 'El Cholo' Saucedo continuará su marcha a un título de las 140 libras contra Lenny Zappavigna en una atracción especial de 10 asaltos.

"Quiero demostrar que soy el mejor peleador de la división. Estoy dispuesto a dejar todo en el ring para defender mi título. Quiero dedicar esta pelea a todos los mexicanos y a todos los latinos que residen en Oklahoma, me gustaría que muchos de ellos estén presentes en la arena. Eso me motivaría aún más. Los espero el 30 de junio", dijo Ramírez.

Gilbert Ramírez (37-0, 25 KOs), de Mazatlán, México, se convirtió en el primer campeón súper mediano nacido en México cuando derrotó al tres veces campeón mundial, Arthur Abraham, el 9 de abril de 2016. Fue marginado por una lesión en la mano y no pudo realizar su primera defensa titular por más de un año, pero no perdió el ritmo al ganar una decisión unánime sobre Max Bursak.

Ramírez cerró el 2017 con una batalla de contragolpe contra el contendiente No. 1 Jesse 'Hollywood' Hart, en la cual finalmente prevaleció por decisión unánime. En su última pelea, el 3 de febrero en Corpus Christi, Texas, Ramírez anotó el primer nocuat de su reinado de campeonato con un nocaut técnico en el sexto asalto sobre Habib Ahmed.

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