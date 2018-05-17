“Zurdo” Ramírez Defenderá título Alex “El Cholo” Saucedo

OKLAHOMA CITY (May 1, 2018) — El estado de los Sooners dará la bienvenida a su hijo favorito y también a uno de los campeones élite del boxeo para una edición especial de_Top Rank on ESPN_ el sábado 30 de junio en el Chesapeake Energy Arena, sede de los Oklahoma City Thunder de la NBA. Gilberto 'Zurdo' Ramirez hará la cuarta defensa de su título de peso súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el duro Roamer Alexis Angulo, mientras que Alex 'El Cholo' Saucedo continuará su marcha a un título de las 140 libras contra Lenny Zappavigna en una atracción especial de 10 asaltos.

Esta doble cartelera de clase mundial será televisada por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

"Esperamos un gran evento en Oklahoma City. Zurdo Ramirez siempre está en grandes peleas, y Angulo le dará una verdadera batalla," dijo el promotor del Salón de la Fama, Bob Arum, fundador y CEO de Top Rank. "También nos enorgullece haber podido enfrentar al nativo de Oklahoma City Alex Saucedo contra un peleador de clase mundial como Lenny Zappavigna."

"Quiero demostrar que soy el mejor peleador de la división. Estoy dispuesto a dejar todo en el ring para defender mi título," dijo Ramírez. "Quiero dedicar esta pelea a todos los mexicanos y a todos los latinos que residen en Oklahoma, me gustaría que muchos de ellos estén presentes en la arena. Eso me motivaría aún más. Los espero el 30 de junio."

"Voy a entrenar muy duro, así que puedo dar un gran espectáculo para mi ciudad," dijo Saucedo. "Es un sueño hecho realidad para pelear en el Chesapeake Energy Arena. Estoy listo por el momento. Sé qué tipo de estilo traigo. Voy a montar un espectáculo increíble y sacaré a Lenny de mi camino."

Ramírez (37-0, 25 KOs), de Mazatlán, México, se convirtió en el primer campeón súper mediano nacido en México cuando derrotó al tres veces campeón mundial Arthur Abraham el 9 de abril de 2016. Fue marginado por una lesión en la mano y no pudo realizar su primera defensa titular por más de un año, pero no perdió el ritmo al ganar una decisión unánime sobre Max Bursak.

Angulo (23-0, 20 KOs), de Bogotá, Colombia, ha ganado sus últimos cinco combates por nocaut, más recientemente ganó el cinturón latino de la OMB con un nocaut en el primer asalto sobre Evert Bravo.

Saucedo (27-0, 17 KOs) nació en Meoqui, México, pero su familia se mudó a Oklahoma City cuando tenía 7 años. Un contizado peleador que ganó más de 150 combates como aficionado, Saucedo se convirtió en profesional en el 2011 y se desempeñó como compañero de entrenamiento de Manny Pacquiao. Saucedo, clasificado No. 3 por la OMB en las 140 libras, peleó por última vez el 10 de marzo en Carson, California, contra Abner López, noqueando a López en la séptima ronda con un gancho de izquierda al cuerpo. Contra Zappavigna, Saucedo peleará en Oklahoma City por primera vez desde 2014. Saucedo también lucha por su lugar en la historia del boxeo de Oklahoma City.

Zappavigna (37-3, 27 KOs) es un profesional de 12 años y un contendiente de larga data en las 135 y 140 libras. Retó a a Miguel Vázquez por el título de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el 12 de marzo de 2011 en Las Vegas, dejando caer una decisión unánime. Luego de una derrota por nocaut ante Amneth Díaz ese mismo año, Zappavigna subió de peso, ganando 10 peleas consecutivas antes de participar en una sangrienta pelea contra el entonces invicto Sergey Lipinets el 10 de diciembre de 2016. Lipinets se impuso por nocaut técnico en el octavo asalto en camino a ganar el título de peso welter junior de la FIB dos peleas más tarde. Zappavigna ha ganado dos peleas seguidas desde la derrota contra Lipinets.

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