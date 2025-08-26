deportes
El boxeador que casi vence a Floyd Mayweather Jr y se salvó de morir tras un terrible accidente

En el año 2014, Floyd Mayweather Jr estuvo a punto de perder su invicto ante un boxeador argentino, mismo que, 11 años después, libró a la muerte.

Floyd Mayweather Jr es, para muchos expertos en la materia, el mejor boxeador en la historia de este deporte. Parte de lo anterior deriva de sus registros, pues durante su etapa como profesional no perdió ningún combate. Eso sí, la derrota no estuvo lejos de llegar, y uno de los protagonistas de esto fue un boxeador argentino.

Floyd Mayweather emocionado de estar en México, un país de grandes boxeadores

El nortemaericano se distinguió por enfrentar a lo mejor de lo mejor en la baraja boxística, destacando pugilistas como Manny Pacquiao y Saúl, el Canelo Álvarez. No obstante, hace más de una década estuvo a punto de perder el invicto a manos de un argentino que, a la postre, se salvó de perder la vida en un accidente.

¿Cuáles fueron los registros de Floyd Mayweather Jr como profesional?

Floyd Mayweather Jr hizo su debut profesional en octubre de 1996 y, a partir de ahí, creó una carrera por demás espectacular. Al término de su etapa como profesional, el nacido en Michigan puede presumir un total de 50 combates, mismos en donde obtuvo el triunfo en todos (27 por nocaut y 23 por decisión).

¿Quién es el Chino Maidana, quien estuvo a punto de terminar con su invicto?

Fueron muchos y muy variados los rivales a los que Floyd Mayweather Jr enfrentó en su historia; sin embargo, tal vez el más férreo fue el “Chino” Maidana, contra quien se midió en el año 2014 y quien estuvo a punto de derrotarlo, culminando así con su espectacular invicto.

El 3 de mayo, en el MGM Grand de Las Vegas, Marcos René Maidana y su estilo frontal, así como una pegada por demás descomunal, sorprendió a Floyd Mayweather Jr. Al final, la pelea terminó con victoria para el norteamericano gracias a una decisión mayoritaria (117-111, 116-112 y 114-114); no obstante, la polémica se mantiene hasta ahora.

¿El Chino Maidana estuvo cerca de morir tras un accidente?

Fue a inicios de este año cuando se dio a conocer que Marcos René Maidana, excampeón mundial de boxeo, se encontraba en terapia intensiva en Avellaneda luego de un accidente vial. Los médicos indicaron que el “Chino” había sufrido politraumatismo y traumatismo cerrado de tórax, esto derivado de un percance de tránsito.

Se sabe que Marcos René se accidentó en una moto BMW R1300 GS al colisionar con un auto que transitaba en sentido este-oeste. Este accidente pudo haber terminado con su vida, aunque vale decir que, hoy en día, se encuentra en perfecto estado de salud.

