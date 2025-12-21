De futbolista promedio a lo mejor en pateadores de la NFL; ¿de quién es la historia?

Aunque sigue sin contar con el impacto que sus deportes nacionales tienen, el soccer ha tenido una gran evolución en los Estados Unidos. Miles de jóvenes encuentran en el futbol (como se le dice en todo el mundo) la posibilidad de concretar una carrera deportiva escolar y hasta profesional. Tal es el caso de Brandon Aubrey, que hizo todas las etapas debidas… pero que al final terminó en la NFL. Así es como el soccer le abandonó y llegó a la élite del americano.

¿Cómo fue la carrera dentro del futbol de este pateador de la NFL?

Con 30 años suena extraño que un futbolista esté retirado a menos que sea por una gran razón. Y en el caso de Brandon Aubrey, dicha situación fue un cambio radical en su vida. Desde joven fue el zaguero central de los Dallas Texans SC (1995 a 2010) y ya en la universidad acumuló otros 4 años con Notre Dame.

Su desempeño le hizo interesarse en la aplicación para algún equipo de la Major League Soccer, situación concretada en el 2017. En el Draft de la liga, quien se fijó en su talento fue Toronto, club que se hizo de sus servicios. Sin embargo, el paso al nivel profesional no se dio conforme a lo esperado y solamente duró un año defendiendo a los canadienses.

Según sitios como Transfermarkt, durante el 2017 fue relegado al segundo equipo de Toronto y finalmente vendido al Bethlehem Steel en 2018. Ahí también duró un año tratando de rescatar su carrera futbolística… pero él mismo dijo que ya no lo disfrutaba y dejó el sueño del soccer.

¿Cómo llegó Brandon Aubrey a la NFL?

Dado que su talento en el futbol no fue redituable en ámbitos económicos, el siguiente año de terminar su paso por la MLS, estaban viendo un partido de la NFL y su esposa le dijo que él podría hacer lo que ocurría en la cancha. Es decir, su mujer se refería específicamente a las labores del pateador.

Entonces, de inmediato se puso a disposición como suplente y entrenador de patadas en Mississippi State, para llegar a los Vaqueros de Dallas en 2023 y hoy tener una carrera muy sólida donde al menos - según lo que ganan los pateadores promedio - recibe 2 millones de dólares al año. Y hay información respecto a un aumento de salario para las siguientes temporadas.