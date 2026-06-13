Brasil vs combinado marroquí: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 13 de junio, partido inicial de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Brasil, uno de los grandes favoritos para ganar la justa de futbol más grande del planeta, debuta este día ante su similar de Marruecos en lo que es la primera fecha de este certamen que hasta el momento ha dejado grandes momentos como el buen inicio de México o el aplastante resultado a favor de Estados Unidos.

En un duelo que se llevará a cabo en el estadio de Nueva York, el conjunto dirigido por el italiano Ancelotti, buscará iniciar con el pie derecho ante un combinado que en la anterior justa planetaria quedó en el cuarto lugar luego de ser el auténtico caballo negro.

Brasil vs combinado marroquí: alineaciones del partido

Alineación de Brasil:

Alisson

Ibañez

Marquinhos

Magalhães

Santos

Casemiro

Guimarães

Paquetá

Raphinha

Vini

Thiago

Alineación de Marruecos:

Bounou

Hakimi

Diop

Riad

Mazraoui.

Bouaddi

El Aynaoui

Brahim

Ounahi

El Khannouss

Saibari