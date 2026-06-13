Brasil vs combinado marroquí: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 13 de junio, partido inicial de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Disfruta completamente en vivo y gratis el partido de la justa veraniego entre Brasil y su similar de Marruecos en lo que será el primer encuentro para ambos en este gran torneo
Brasil, uno de los grandes favoritos para ganar la justa de futbol más grande del planeta, debuta este día ante su similar de Marruecos en lo que es la primera fecha de este certamen que hasta el momento ha dejado grandes momentos como el buen inicio de México o el aplastante resultado a favor de Estados Unidos.
En un duelo que se llevará a cabo en el estadio de Nueva York, el conjunto dirigido por el italiano Ancelotti, buscará iniciar con el pie derecho ante un combinado que en la anterior justa planetaria quedó en el cuarto lugar luego de ser el auténtico caballo negro.
Brasil vs combinado marroquí: alineaciones del partido
Alineación de Brasil:
Alisson
Ibañez
Marquinhos
Magalhães
Santos
Casemiro
Guimarães
Paquetá
Raphinha
Vini
Thiago
Alineación de Marruecos:
Bounou
Hakimi
Diop
Riad
Mazraoui.
Bouaddi
El Aynaoui
Brahim
Ounahi
El Khannouss
Saibari