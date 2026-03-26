Senegal lleva su caso al TAS para que le regresen su título de la AFCON
Senegal defiende su título ante Marruecos, ahora el encargado de definir al campeón de África va a ser el TAS.
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