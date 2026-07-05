Brasil vs Noruega: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 5 de julio, tercer juego de los octavos de final del Mundial 2026™; marcador online

Este domingo 5 de julio el Estadio Nueva York/Nueva Jersey alberga un cruce de pronóstico reservado. La pentacampeona del mundo, Brasil, mide fuerzas ante la sorprendente escuadra de Noruega por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Verdeamarela arriba tras liderar el Grupo C y sufrir al límite en dieciseisavos, donde tuvo que venir de atrás en el tiempo añadido para batir 2-1 a Japón. Curiosamente, la Seleção no lograba remontar un partido de eliminación directa desde Corea-Japón 2002 ante Inglaterra. Aunque los sudamericanos ostentan un brutal registro de nueve victorias en sus últimos diez juegos de octavos en mundiales, su gran fantasma acecha: arrastran seis eliminaciones consecutivas en el evento m mundialista a manos de selecciones europeas.

Por su parte, Noruega vive un sueño de la mano del estratega Ståle Solbakken. Tras dosificar piezas ante Francia en fase de grupos, los escandinavos despacharon 2-1 a Costa de Marfil para firmar la primera victoria de su historia en rondas KO. El propio Solbakken estuvo en la cancha en la dolorosa eliminación ante Italia en Francia 1998; hoy, 28 años después, busca cobrar venganza y guiar a los vikingos a sus primeros cuartos de final históricos.

Pronóstico Brasil vs Noruega hoy domingo 5 de julio 2026

Brasil avanza a cuartos de final, probablemente resolviendo el encuentro en los 90 minutos reglamentarios, pero con un marcador apretado.

Marcador estimado de 2-1 o 3-1 en favor de Brasil.

Horario y dónde seguir en vivo el Brasil vs Noruega

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

Seguir en vivo el partido a través de aztecadeportes.com

