¡ÚLTIMO MOMENTO! Bravos de Juárez derrotó a Pumas y da un paso grande a la liguilla

Bravos de Juárez venció 3-1 a Pumas en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. En un duelo vital para ambos clubes en busca de puestos de liguilla directa. Los fronterizos aprovecharon la localía y se hicieron de las tres unidades para dar un paso gigante en el actual certamen. Por otro lado, los capitalinos regresarán a CDMX para enfocarse en el Clásico Capitalino contra el Club América.

El marcador lo abrió Óscar Estupiñán tras un tiro centro que paseó por toda el área de los Pumas y venció el arco de Keylor Navas. Con el tanto a favor, los Bravos de Juárez se adueñaron de la posesión del esférico y blanquearon a los pupilos de Efraín Juárez, quienes sufrieron con el viento en contra y con las buenas hechuras por parte de los locales.

Para la parte complementaria, el cuadro del Pedregal salió con otro chip y de manera inmediata se adueñó del balón y de las jugadas de peligro en el encuentro. A los seis minutos de segundo tiempo, Carrasquilla había empatado el partido con una buena definición ante la salida de Sebastián Jurado pero el tanto se anuló después de una revisión en el VAR por una falta del panameño.

Memote Martínez selló el empate con un certero cabezazo y desde ese instante, Universidad se hizo dueño del partido hasta la expulsión de Caicedo. A 20 minutos del final, Pizarro puso el segundo de Bravos tras un remate a balón parado y Guilherme sentenció el juego con un cabezazo en tiempo agregado.

Con el resultado, los dos clubes cierran filas y Universidad Nacional tendrá que concentrase en el Clásico Capitalino ante el América, mientras que, los Bravos de Juárez prepararán el duelo contra la Fiera del León.